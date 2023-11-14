國際賽｜高爾彭馬首獲「三獅」徵召　蘇亞雷斯重返烏拉圭大軍 (20:40)

英格蘭隊目前在歐國外C組6戰得16分居首，並已篤定出線決賽周，今期將戰餘下最後兩輪「例行公事」，先於周六凌晨迎戰馬爾他隊，再於下周二凌晨作客北馬其頓隊。大軍日前有占士麥迪臣、哥林威廉遜及李維士鄧克因傷退隊，並補選高爾彭馬、安斯干沙及歷高利維斯入伍，3人皆為首次獲「三獅」徵召。此外，據報祖迪比寧咸及利維高維爾亦有傷在身，今缺操下據報亦將退隊。同樣今日宣布退隊的還有效力曼聯的兩名丹麥國腳基斯甸艾歷臣及海倫，但目前丹麥在歐國外H組8戰得19分居次，出線在望下料影響不大。

至於在A組暫列第3、勢要轉戰附加賽爭出線的挪威隊，今期國際賽將先友賽法羅群隊，再於歐國外最後一輪作客蘇格蘭隊，陣中隊長馬田奧迪加特未列席之餘，近期亦已連續3場缺席阿仙奴的賽事。據英國《每日郵報》消息指，這名24歲中場是因月初歐聯鬥西維爾時「食波餅」後現腦震盪所致，並有望月底在英超作客賓福特為「兵工廠」復出候命。

另外，即將出戰世界盃南美洲區外圍賽的烏拉圭隊，昨宣布重召36歲老將蘇亞雷斯，亦是這名隊史首席射手在新帥比爾沙接掌後首度列席，將隨隊分別在周五作客阿根廷隊及下周三迎戰玻利維亞隊，意味這名盛傳將投美職球會國際邁阿密的前鋒，有望與阿根廷球王美斯故劍重逢前，在綠茵場上先交手。

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