網球｜艾卡拉斯年終賽首擊反負薩維利夫　不滿場地快難適應　麥維迪夫旗開得勝唱反調 (17:51)

隨着佐高域日前在年終賽旗開得勝後鎖定年終一哥之位，亦意味卡路士艾卡拉斯無緣成為史上第10名蟬聯年終一哥的球手。而這名世界二哥近期亦身陷低潮，在上月初的上海大師賽16強不敵狄米托夫止步後，再於上月底的巴黎大師賽首圈爆冷出局。來到年終賽分組賽首輪，這名20歲星將與阿歷山大薩維利夫首盤拉成均勢，在各破一次發球局下戰至決賽局贏細分7：3，首盤7：6險勝。惟及後艾卡拉斯表現下滑，連續兩盤在中段被破發，結果連輸3：6、4：6，盤數1：2反負，下輪面對俄籍5號種子羅比夫，將成出線關鍵戰。

賽後艾卡拉斯罕有開腔批評場地問題道：「我不明白為何今年最後一項賽事會用這種場地。基本上全年的硬地場均使用較慢的場地（硬地場分1至5級，1為最慢、5為最快），但這場地卻非常快，我認為是全年最快的硬地，這無疑令人難以適應。」不過，他亦表明將會在餘下兩輪續爭出線。

至於3號種子的俄籍前「世一」丹尼麥維迪夫，則在紅組另一場以直落兩盤6：4、6：2輕取同胞羅比夫旗開得勝。他賽後則與艾卡拉斯唱反調，認為自己喜歡在這種快地作賽，又笑言「我沒有艾卡拉斯的力量」，在這場地反而有助他快速回球。

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