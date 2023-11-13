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英超｜曼城三度領前被車路士逼和4：4　領前優勢減至1分　兩帥讚此役富娛樂性乃英超最佳宣傳 (19:45)

車路士今晨（13日）英超「雙藍會」，與榜首客軍曼城合演峰迴路轉而扣人心弦的比賽。「藍戰士」在三度落後下，終藉倒戈的高爾彭馬補時射入12碼逼和4：4，結束過去兩季6次交手均被數蛋的劣績，領隊普捷天奴為麾下能與「藍月」踢來勢均力敵而自豪，有利球隊未來發展，並與敵帥哥迪奧拿稱讚此役是對英超的很好宣傳。

艾寧夏蘭特在25分鐘博得12碼及親自操刀射入，為曼城打開紀錄，卻被車路士的堤亞高施華及史達寧破門而落後。曼城憑文路爾艾簡治及夏蘭特先後在上半場補時和47分鐘建功，得以領前3：2。車路士的尼高拉斯積遜及曼城的洛迪卡斯簡迪及後分別在67和86分鐘得手，眼看「藍月」可險勝4：3之際，卻被今夏轉會「藍戰士」的21歲高爾彭馬於補時4分鐘主射極刑中鵠逼和4：4完場，並平了紐卡素主場以8：0狂勝錫菲聯的今季英超單場最多入球紀錄。

曼城賽後在英超以12戰得28分續居榜首，但領前這輪均報捷的次席利物浦及第3名阿仙奴已縮減至1分，而主場7戰續只得1勝的車路士則以16分排第10。車路士自去年5月前班主艾巴莫域賣盤予美籍富商保亞利後表現一直欠穩，前帥杜曹和樸達先後被革職，今夏則有熱刺前領隊普捷天奴走馬上任，經歷季初首6場英超僅1勝後，近6仗則大幅改善取得3勝2和1負，「肥普」說：「球隊仍在發展中，此仗只是其中一個過程。不過，我認為曼城就是當今最佳球隊，所以我感到自豪。此役的出色表現肯定有利將來，但循序漸進總是重要的。」

肥普又為在球證鳴笛完場後，自己衝入球場喝斥不給予車路士最後一次反擊機會球證一事，向對方及哥迪奧拿致歉，並說：「我相信己隊能入第5球……事件對我和足球都不是好形象。」未獲肥普握手的哥帥回應道：「沒問題的。這場比賽的末段是充滿情緒的。」他又稱「你是否因這仗而充滿樂趣？它對英超是一次很好的宣傳，充滿娛樂性的。兩軍都為勝利而奮戰，彼此都製造非常多的入球機會，而賽果是公平的」，肥普亦稱「這場比賽解釋了為何英超是當今最佳的聯賽」。

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