世盃外︱港足開操即晚出發征伊朗　林衍廷首做大港腳　面對批評稱專注比賽 (21:30)

港足在世盃外次圈編入E組，面對伊朗、烏茲別克及土庫曼隊，首仗將於周四晚作客伊朗隊，球隊今晚開操，操練後即晚前往機場，起程出發到伊朗首都德黑蘭。港足昨公布對伊朗的23人決選名單，只餘艾華及米高是入籍球員。對於4名巴西裔入籍兵艾華頓、保羅、費蘭度及艾里奧落選，主教練安達臣解釋當中球員分別因傷及家庭原因理由落選，當中提及艾華頓近月一直帶傷比賽，因此讓他休息，但表明包括這理文翼鋒在內部分球員，有機會在下周二主場對土庫曼隊一戰重新入選，同時證實傑志翼鋒祖連奴有機會趕及在該仗領取特區護照入籍。

在今晚操練只有21人出席，當中中場黃威一直在健身室未有參與，羅梓駿亦大部分只在場邊恢復。安達臣解釋，效力德丙球隊的前鋒米高將直接到伊朗匯合，黃威則因昨戰畢高級組銀牌4強而讓他休息。

至於今次有3名港超球隊標準流浪球員入選，包括中場林衍廷、後衛李毅凱及門將梁興傑，其中林衍廷更是首次入選大港腳。安達臣稱這名23歲杭州亞運成員一直在其腹稿，今次面對亞洲最強球隊之一伊朗，需要有這類有鬥心、跑動多及狀態的球員在陣，「面對伊朗預期會像亞運時有7至8成時間未能控球，但當時我們努力迎戰、減少對方進攻空間，最後將獲勝變成可能」。對於流浪總監李輝立在日前銀牌4強落敗後，曾批評陣中兩名亞運港腳歸隊後表現大不如前，安帥稱不願置評，但提及像東方的余在言及傑志的潘沛軒，在亞運後返回球隊都進步了很多。他又提及最近未有聯繫現於英國低組別聯賽落班的中堅謝家強，稱對方上陣不多及聯賽水平不高，但提及考慮邀請對方加入港足下月集訓營。

經過多次初選、終首次入選大港腳決選的林衍廷認為，經歷亞運取得好成績及狀態而獲主帥挑選，透露對方曾提醒他一些「耳熟能詳」的事，「都係要保持身型狀態」。對於李輝立的批評，他稱只會專心場上比賽，「場外的事我們控制不到，專心在比賽場上，落到場給足100到120%。我不介意多點人鬧我，只要有入場睇，你鬧我即是關注我」。

面對世界排名第21名、屬亞洲「二哥」的伊朗隊，港足在上屆世盃外次圈曾交手，當中於2021年6月在巴林中立場負1：3，當時射入破蛋一球的前鋒安永佳稱，相比當年自覺進步不少，期待再次交手能再有入球，又提及對方球星之一的波圖射手泰尼米是其學習對象，「我認為他是現今球壇前10射手之一」。對於與米高合作，安永佳認為對方是有質素球員，但承認要繼續建立默契，「我們都是前鋒，我的最好位置是射手，主教練會研究我倆如何配合到最好效果，令港隊得益」。

伊朗隊的30人初選名單中，除了泰尼米，還有羅馬的阿斯蒙、賓福特的沙文高度斯，以及飛燕諾的查漢巴克殊等效力歐洲聯賽的球星壓陣。