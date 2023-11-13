網球｜佐高域年終賽旗開得勝　篤定第8次膺年終「一哥」寶座 (20:20)

佐高域在年終賽首場小組賽與8號種子魯尼鬥得激烈，首盤戰至「搶七」以細分7：4先拔頭籌。不過，魯尼在次盤火力全開，共11次直接發球得分下，戰至「搶七」以7：1扳回一城，盤數追平1：1。

佐高域在決勝盤未有給予對手太多機會，終以局數6：3勝出，同時肯定力壓西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，生涯第8次取得年終世界第一之位，也是史上首名高踞世界第一達400周的球手。這名36歲世界一哥在賽後難掩激動地說：「這對我意義重大，你能看到我在比賽中情緒波動很大，我很渴望贏得這場比賽。如今目標已達成，其他的都是額外獎勵」。佐高域下輪對手是意大利籍的史拿，後者以兩盤6：4打敗希臘籍的特薛斯柏斯。

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