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世盃外︱港足決選23人作客伊朗　流浪3將入選林衍廷首做大港腳　艾華頓保羅因傷落選 (20:12)

香港足球代表隊將於周四（16日）晚出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈首仗，作客鬥伊朗隊。今晚（12日）公布23人決選名單，標準流浪有3人入選，包括門將梁興傑及首做大港腳的中場林衍廷。前鋒孫銘謙、入籍翼鋒艾華頓及門將保羅等人則落選。球隊明晚開操及即晚登機起程。

標準流浪昨在高級組銀牌4強出局後，總監李輝立賽後批評兩名亞運港腳李毅凱及林衍廷歸隊後表現差，稱「我都想問港隊教練訓練咗乜，踢完返來唔應該踢得咁差」，以及指正選門將梁興傑昨仗表現「荒失失」而下半場開始時突然換走，不過3人卻入選港足今次決選名單，當中23歲的林衍廷更是首度入選。

至於在初選名單的落選球員方面，除了傑志40歲老將黃洋，還有3名入籍兵，包括理文翼鋒艾華頓、傑志翼鋒費蘭度及今午在銀牌4強表現出色的門將保羅。據悉艾華頓及保羅今午戰畢銀牌4強後均受傷，其餘因傷落選還有東方前鋒孫銘謙及左閘黃梓浩、理文後衛徐宏傑及中場顏樂楓，而中堅艾里奧因家庭原因退隊，補選了理文後衛余煒廉。

港足世盃外次圈作客伊朗23人決選名單：

門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)

後衛：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、陳晉一、周緣德、羅梓駿 (傑志)、余煒廉（理文）、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃 威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：米高 (恩高斯達特)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、潘沛軒 (傑志)、艾 華   (冠忠南區)、張憙延 (理文)

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