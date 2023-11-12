賽車｜基斯杜化臣World RX收官戰封王　賽會稱首辦街道賽難求完美　盼明年續落戶香港 (19:20)

在基斯杜化臣昨提早鎖定四連霸後，次日焦點落在德籍的舒希達與芬蘭籍車手格朗咸的總季軍爭奪上，兩人賽前同累積81分。格朗咸在初賽首、次仗均以第2名完成，完成3回合同獲初賽總成績第2，率先取得2個車手榜積分，反超舒希達升上季席。兩人在準決賽第2組正面交鋒，格朗咸以首名姿態晉級；舒希達卻列「梗頸四」無緣決賽，變相退出爭季行列。

至於昨首回合先拔頭籌的瑞典籍車手奇雲漢臣，來到次日單圈排位賽先做出43.082秒的最快圈速。惟他初賽3回合以第3名完成後，意外地在準決賽僅獲小組第4，未能晉級決賽。不過，本站總成績得第7名的他，仍以104分保住年度總亞軍。

矢志抹走昨日決賽失利陰影的基斯杜化臣，初賽及準決賽均以最佳成績晉級。他在決賽首個彎位搶佔先機後，再無給予對手任何超前機會，並與挪威籍的Volkswagen Dealerteam BAUHAUS隊友維比霸佔前二，終以3分09.3秒率先完成5圈，並以3.641秒拋離維比。香港站才首度登場的英籍19歲車手奧當路雲，則以3分13.899秒得季軍。

香港站一連兩日賽事完結，World RX執行總監Arne Dirks賽後總結時，盛讚在香港首辦街道賽氣氛良好。對於賽事日前出現工程延誤，導致賽道縮短及延遲開賽，他強調這次首在香港辦賽難求完美，「我們之後會檢討不足之處，但總括而言還是很滿意，希望明年能續在香港舉行分站」。香港站賽事首席顧問雲維熹亦喜見車隊、車手及觀眾均享受賽事，但指出明年能否續辦，仍需視乎中環海濱場地供應，「不知明年這裏會否有工程或其他活動；加上香港寸金尺土，不容易另覓選址」。

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