港超︱傑志連續兩屆入銀牌決賽破理文不敗身　功臣祖連奴將入籍　陳晉一稱想證明仍是冠軍球隊 (18:00)

上季港超冠、亞軍再次相遇，理文在9月中聯賽交手時憑愛沙尼亞國腳安尼亞梅開二度，主場以4：1大勝傑志。雙方今仗正選盡遣6名外援，傑志有正申請入籍的祖連奴傷癒復出，聯同兩名國腳級外援恩查及明加索夫攻堅，韓國前國腳金信煜未列名單，華人球員只起用左閘陳晉一；開季至今仍然不敗的理文，前場續由兩名快馬艾華頓及基華尼頓聯同安尼亞衝鋒陷陣。

開賽初段理文屬主攻一方，基華尼頓及艾華頓多次以速度令「藍鳥」守將疲於奔命。上半場曾使用兩次視像裁判（VAR），先是審核傑志球員犯規有沒紅牌，以及理文於30分鐘球員禁區內擺人牆防守罰球傳中時省中手部被罰12碼，球證廖國文到場邊翻看VAR後推翻判決，取消12碼，門將保羅其後投訴而被罰黃牌。不過藍鳥於42分鐘憑祖連奴一次反擊接應明加索夫傳中打破僵局，半場領先1：0。

下半場56分鐘，艾華頓直射罰球被門將保羅飛身救出，1分鐘後明加索夫射高；62分鐘，安尼亞攻門僅柱邊出界。傑志門將保羅今仗發揮神勇，於70分鐘再飛身救出保利臣直射死角的罰球。傑志尾段再有費蘭度單刀及米基爾的笠射未能攻破門將陳嘉豪十指關後，終保持一球勝局完場。今仗雙方不乏埋牙場面，球證共出示11面黃牌。

理文被打破今季不敗身，以及連續兩屆在銀牌4強被傑志淘汰。主教練曾昭達承認球隊發揮未如理想，輸波合理，「今場草地是有點滑，影響了組織，但這不是藉口，球隊今仗是欠缺了聯繫性。對手是很有實力的分子，部署上有改變，但比賽有贏有輸，最緊要檢討，下次對壘時希望再做好點」。兩隊緊接會在周六的賽馬會菁英盃分組賽再交手。

傑志暫代主帥金東進為球員表現感自豪，讚揚展示鬥到最後的決心，「這就是傑志，他們在這場硬仗表現可說是fantastic，也是球隊一個好開始」。奠勝的祖連奴透露，申領特區護照仍在等待文件階段，但有機會本月內完成入籍，從而代表港足出戰世界盃外圍賽，「也許今個月可以領取護照，雖然未能作客伊朗（16日），但主場對土庫曼（21日）時，有機會趕及代表港足」。相對9月中以1：4負理文，該仗亦有入球的祖連奴認為，球隊今仗踢出奮鬥精神，「我們踢得像一支球隊，減少犯錯，值得取勝」。陳晉一亦滿意球隊今仗保持零失球，「這是球隊上下努力的成果，是賽前想做到的目標，亦為往後比賽注下強心針。現在我們很團結，教練團很信任球員，上次敗給理文後，令今場決心更大，想證明傑志仍然是冠軍球隊」。

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