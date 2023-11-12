明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜阿仙奴曼聯主場齊報捷　阿迪達稱麾下領紅合理　坦夏格成首50場英超最快30勝領隊 (15:38)

英超雙「紅」昨晚（11日）分途主場獲勝。阿仙奴在尾段踢少一人下以3：1擊敗般尼，就中場法比奧韋拉領紅被逐，「兵工廠」領隊阿迪達稱判決正確；至於曼聯憑後衛域陀連迪路夫取得3年來首個入球，以1：0險勝「升班馬」盧頓，令坦夏格成為首50場英超最快達30勝的「紅魔」主帥。

兩名曼城舊部的領隊阿迪達與高柏尼正面交鋒，主場出擊的阿仙奴憑李安度杜沙特在上、下半場傳射居功，加上辛真高射入在酋長球場首個入球，以3：1挫般尼。對於下半場入替的中場法比奧韋拉於83分鐘踩中對手領紅被逐，此前曾批評過球證執法引熱議的阿迪達，賽後則對今次判決未有異議，「今次視像裁判（VAR）和球證的判決是正確的，執法很完美」。他又稱讚杜沙特建功一球表現勇敢。

另邊廂，曼聯與「升班馬」盧頓半場互交白卷，戰至59分鐘才由後衛域陀連迪路夫在混戰中建功，取得近3年來首個入球兼助小勝1：0，在奧脫福球場重返勝軌。一眾鋒將繼續入球荒，包括海倫仍未在英超開齋；球隊12場只入13球。

不過，坦夏格成為首個頭50場英超領軍達30勝的曼聯領隊，共取96分亦只僅次於傳奇教頭費格遜的103分，亦比高普執教利物浦首50場英超取26勝92分為高。坦夏格表示，季初面對不少困境及挫折下，目前仍能接近前四位置，取得近5場英超第4場勝仗，有信心可爭前四。

阿仙奴賽後12戰27分，追至與明晨作客車路士、踢少一場的榜首曼城同分；在紐卡素今晨作客0：2負般尼茅夫後，曼聯12戰21分升上第6，落後第4踢少一場的利物浦3分。

其他報道：劍擊｜張家朗憾負世一劍手　世盃土耳其站奪亞　江旻憓重登世界一姐

相關字詞﹕明報體育 英超 曼聯 阿仙奴 般尼 盧頓 坦夏格 阿迪達 高柏尼 編輯推介

上 / 下一篇新聞