英超｜阿仙奴曼聯主場齊報捷　阿迪達稱麾下領紅合理　坦夏格成首50場英超最快30勝領隊 (15:38)

兩名曼城舊部的領隊阿迪達與高柏尼正面交鋒，主場出擊的阿仙奴憑李安度杜沙特在上、下半場傳射居功，加上辛真高射入在酋長球場首個入球，以3：1挫般尼。對於下半場入替的中場法比奧韋拉於83分鐘踩中對手領紅被逐，此前曾批評過球證執法引熱議的阿迪達，賽後則對今次判決未有異議，「今次視像裁判（VAR）和球證的判決是正確的，執法很完美」。他又稱讚杜沙特建功一球表現勇敢。

另邊廂，曼聯與「升班馬」盧頓半場互交白卷，戰至59分鐘才由後衛域陀連迪路夫在混戰中建功，取得近3年來首個入球兼助小勝1：0，在奧脫福球場重返勝軌。一眾鋒將繼續入球荒，包括海倫仍未在英超開齋；球隊12場只入13球。

不過，坦夏格成為首個頭50場英超領軍達30勝的曼聯領隊，共取96分亦只僅次於傳奇教頭費格遜的103分，亦比高普執教利物浦首50場英超取26勝92分為高。坦夏格表示，季初面對不少困境及挫折下，目前仍能接近前四位置，取得近5場英超第4場勝仗，有信心可爭前四。

阿仙奴賽後12戰27分，追至與明晨作客車路士、踢少一場的榜首曼城同分；在紐卡素今晨作客0：2負般尼茅夫後，曼聯12戰21分升上第6，落後第4踢少一場的利物浦3分。

其他報道：劍擊｜張家朗憾負世一劍手 世盃土耳其站奪亞 江旻憓重登世界一姐