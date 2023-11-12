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劍擊｜張家朗憾負世一劍手　世盃土耳其站奪亞　江旻憓重登世界一姐 (12:31)

香港劍擊代表隊昨分途出戰世界盃分站，其中男子花劍星將張家朗在土耳其站個人賽一路殺入決賽，最終以12：15憾負8強淘汰另一港將蔡俊彥的美國隊「世一」劍手陳海翔（Alexander Massialas），在新賽季首戰奪亞。

張家朗和蔡俊彥均以世界排名前32名直入64強正賽，其中張家朗晉級過程先後淘汰克羅地亞、波蘭及埃及隊代表，並於4強以15：8輕取意大利隊的林巴迪（Giulio Lombardi），繼上季壓軸的墨西哥站後，連續兩站世盃殺入個人賽決賽。

壓軸戰面對美國隊華裔劍手陳海翔，張家朗早段一直領先，至中段被對手反超一度落後6：8；這名港隊「劍神」及後追至8：8及9：9平手，但陳海翔一口氣連取4分，終令張家朗以12：15飲恨。至於19歲小將梁千雨，則在64強以12：15不敵日本隊的鈴村健太出局。男花港隊今日將續戰團體賽，在下午4時30分出戰16強，對手為卡塔爾隊對匈牙利隊之勝方。

至於昨日在女子重劍世盃意大利站一輪遊的港隊一姐江旻憓，在應屆世界賽冠軍、法國隊好手簡達莎美確診新冠病毒未參賽下，反壓對方重返世一寶座。女重港隊同在今日出戰團體賽，32強先對格魯吉亞隊。此外，男子重劍隊及女子佩劍隊，今亦分別在瑞士及阿爾及利亞參加世盃團體賽。

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相關字詞﹕體育 劍擊 世界盃 張家朗 蔡俊彥 梁千雨 江旻憓 編輯推介

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