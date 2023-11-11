英超｜熱刺完場前連失兩球　遭狼隊絕殺吞兩連敗 (22:55)

熱刺上輪英超慘負車路士「賠了夫人又折兵」，兩名該仗傷出的主將中場占士麥迪臣及後衛雲迪尹均證實須至少養傷至明年初。球隊今晚（11日）在殘陣征戰下於完場前補時連失兩球，終以1：2反負狼隊吞兩連敗。
熱刺上輪主場鬥車路士一戰，先後有後衛基斯甸羅美路及烏杜治領紅被逐，今仗須停賽之餘，亦有占士麥迪臣及雲迪尹因傷退下火線。賽前主帥普斯迪高路證實，二人均要至少養傷至1月才有望復出。
不過，熱刺今以殘陣作客狼隊，開賽僅3分鐘便由今季第5次擔正的翼鋒比蘭莊臣接應右路傳中近門射入先開紀錄，惟及後球隊在控球較多下反被狼隊藉多次反擊威脅大門，終在戰至完場前補時階段第1及7分鐘，被敵軍憑中場沙拉比亞及勒美拿各建一功，終以1：2反負，今季首嘗連敗，賽後12戰續得26分。
另外，普斯迪高路昨獲膺10月英超最佳領隊，令他成為史上首名在英超執教處子球季，可於開季前3個月均獲此獎的主帥。
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