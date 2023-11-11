英超｜熱刺完場前連失兩球　遭狼隊絕殺吞兩連敗 (22:55)

熱刺上輪主場鬥車路士一戰，先後有後衛基斯甸羅美路及烏杜治領紅被逐，今仗須停賽之餘，亦有占士麥迪臣及雲迪尹因傷退下火線。賽前主帥普斯迪高路證實，二人均要至少養傷至1月才有望復出。

不過，熱刺今以殘陣作客狼隊，開賽僅3分鐘便由今季第5次擔正的翼鋒比蘭莊臣接應右路傳中近門射入先開紀錄，惟及後球隊在控球較多下反被狼隊藉多次反擊威脅大門，終在戰至完場前補時階段第1及7分鐘，被敵軍憑中場沙拉比亞及勒美拿各建一功，終以1：2反負，今季首嘗連敗，賽後12戰續得26分。

另外，普斯迪高路昨獲膺10月英超最佳領隊，令他成為史上首名在英超執教處子球季，可於開季前3個月均獲此獎的主帥。

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