賽車｜奇雲漢臣WorldRX香港站首戰封王　基斯杜化臣提前衛冕六奪總冠軍 (19:38)

賽會因工程延誤決定取消每架戰車輪流進行的單圈排位賽，改以4圈的練習賽決定初賽分組。在車手總成績分列首次席的瑞典籍車手基斯杜化臣及奇雲漢臣，練習賽在10名參賽車手中僅列最後兩名。

不過，二人適應賽道後，在兩回合初賽總成績均列三甲，其中奇雲漢臣累積兩戰分別取得第1及3名，以總分92分首名完成，在車手榜率先進帳3分；在次回合勝出的芬蘭籍車手格朗咸（Niclas Gronholm）以90分居次，獲得兩分；至於基斯杜化臣兩戰均居次，雖與格朗咸同得90分，但初賽成績仍屈居對方之後，總成績增添1分。

奇雲漢臣、格朗咸及基斯杜化臣準決賽均順利晉級，其中漢臣再做出最快時間。他於決賽起步亦一馬當先，基斯杜化臣則緊隨其車尾，靜待超前機會。然而戰至壓軸第5圈出現戲劇性一幕，基斯杜化臣的戰車突然「死火」須重新啟動，因此被其他對手趕過，只能以第6包尾完成。奇雲漢臣則把優勢帶到最尾，以3分17.820秒率先衝線，贏得本季首個分站冠軍。至於格朗咸及德國車手舒希達，分別落後2.290及3.276秒，獲亞軍及季軍。

儘管未能登上本站頒獎台，基斯杜化臣仍以118分高踞車手榜首席，以24分拋離次席的奇雲漢臣，在本季僅餘明日的煞科戰下，提早宣告實現總冠軍四連霸，亦是他第6次登上World RX之巔。他賽後說：「贏得總冠軍當然高興，只可惜今日有點不幸，戰車在最後階段突然停低，很遺憾讓香港車迷看了一場被搞塌的RX賽事」。他又提到因應7月英國站有車隊發生戰車自燃事故，此後南非及香港站各RX1e組車手改以RX2e採用的OMSE ZEROID X1賽車應戰，感覺戰驅未有足夠馬力在香港賽道完成5圈，「或者我應該慶幸，賽道最終沒預期那麼長」。

World RX香港站明續戰，早上8時10分展開自由練習，之後會依次進行3回合初賽及一場過的準決賽，至於壓軸的決賽預計在下午4時30分上演。

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