港超︱流浪連續兩屆銀牌4強遭東方淘汰　總監李輝立不滿港腳表現將易帥 (18:15)

兩隊上季同在銀牌4強交手，東方以1：0小勝。流浪近况5戰全勝，今仗續由在港超合共入17球的伊巴謙、神田夢實及劉智樂攻堅；東方亦近5場不敗，除了有港足中場余在言倒戈，西班牙籍前鋒巴科爾更5場入5球狀態大勇。

初段流浪攻勢較多，但18分鐘被巴科爾把握流浪後衛馬相訓的失誤單刀先開紀錄，保持每場上陣都有入球的勇態。2分鐘後劉智樂的頭槌被東方門將葉鴻輝單手撲走。結果22分鐘，東方憑快速反擊由黃皓雋挑射再下一城，領先2：0。

流浪下半場換門將，由盧兆崎代替梁興傑把關，岡本玲仁在50分鐘的近射被葉鴻輝接實。伊巴謙其後衝頂與葉鴻輝相撞後，於61分鐘被換出，由40歲老將基奧雲尼入替。落後兩球的流浪攻勢未能考驗葉鴻輝率領的防線，反而東方的反擊更具威脅，結果89分鐘由中堅高素巴耶夫冷箭埋齋，在1156人入場下大勝3：0，率先晉身明年2月10日舉行的決賽。

明午另一場4強續在旺角場上演重頭戲，由傑志大戰理文。兩支爭標分子9月在聯賽交手，理文在主場大勝4：1。

流浪5連勝告終，總監李輝立賽後稱優勝劣敗，但批評陣中兩名港腳（李毅凱及林衍廷）在亞運歸隊後表現轉差，「他們是我們主力，我都想問港隊教練訓練咗乜，踢完返來唔應該踢得咁差」。他又批評教練團多場部署欠心思，稱主教練王家中或轉做顧問，「老闆都同我講要再執下，教練團都無分正副教練，看他（王家中）決定吧，如留隊不會再做主教練，改做顧問，因為球員對他訓練有怨言，練波練得唔好，過去有數場多失球後都無開會搵原因，又無寫報告，作為職業教練給予不到球員信心。為何李志堅今季在大埔教得好，因為球員肯跟他搏命」。他透露考慮簽一名新前鋒，又解釋半場換門將，是覺得梁興傑今仗表現「慌失失」欠信心。

至於同樣代表港足參加杭州亞運、東方23歲翼鋒黃皓雋攻入今季第2球，他稱這次挑射是訓練成果，又稱完成亞運後雖有疲態，但累積了經驗有助應付本地賽事。30歲西班牙籍前鋒巴科爾自8月底加盟東方後，在各項賽事6場入6球狀態大勇。隊友稱呼Noah的他謙稱，能夠連續入球也有幸運成分，以及與黃皓雋及孫銘謙等本地年輕鋒將多溝通，促成合作效果不錯。東方主教練盧比度笑言巴科爾效率比他球員時代更好。