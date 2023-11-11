籃球｜NBA暨CBA名宿馬貝利訪港與小將交流　鼓勵港將勇敢追夢 (17:50)

現年46歲的馬貝利在籃球工作坊表現親民，除了親身指導一班本地小將，更聯同3名香港教練與20名球員分組進行「4對10」的友賽。馬貝利更盡顯親民一面，對於合照和簽名的請求來者不拒，他更鼓勵一班小將勇敢追夢，「努力練習吧，這未必令你變得完美，但你定必能透過練習成為一個更好的人」。

作為1996年NBA選秀「黃金一代」一員，馬貝利結束12年NBA生涯後，在2010年轉戰中國CBA，翌年加盟北京首鋼打出代表作，在2012、14至15年領軍贏得CBA冠軍，他更獲發綠卡，成為北京榮譽市民。

近年不少NBA球員如費迪特、林書豪等都會到中國打球，馬貝利直言這有助提升中國籃球的水平，他也樂見中國籃球的發展愈來愈好，「我在能容納1.9萬人的五棵松體育館打球，感覺氣氛很好。有更多頂級好手來中國，讓更多球迷願意入場，支持這項運動是好事」。

馬貝利在2018年退役後轉執教鞭，翌年成為北控紫禁勇士的總教練，並於今年完約。他笑言過去27年從事與籃球相關的工作，現在終於能夠休息，「我能擁有一些私人時間，像這次遊覽香港，並參與一些慈善活動。我從基層出身，能夠和這些小孩一起打球，可以回饋社會」。他更透露自己2009年首度訪港，認為這裏的文化與家鄉紐約康尼島相似，而自己更受香港美食，尤其是位於天后的清湯腩麵店。

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