賽車｜WorldRX香港站工程延誤　賽道縮短至800米　賽事推遲近4小時 (13:12)

賽會至上午11時舉行媒體簡介會時，仍未能確認賽道最終設計，最終自由練習展開前約10分鐘才敲定。World RX香港站賽道經調整後，原定的龍和道來回方向約300米及400米的長直路段遭取消，令賽道總長度僅餘約800米，取代德國站全長952米的Estering賽道，成為本季最短賽道。工程延誤亦令開賽時間推遲，原定早上8時10分開始的自由練習時段，需延至近4小時後的中午12時開始。

賽會公關經理Russell Atkins強調，這次是World RX首次由賽車場移師鬧市街道，因此出現未能預計的工程延誤。賽會其後調整賽程編排，取消由每架戰車輪流進行的單圈排位賽，改於自由練習後增設4圈的練習賽決定初賽分組。而進行每組進行3回合的初賽，亦減至兩回合。至於明日上演的香港站次日賽事，將會如期在8時10分展開。

儘管本港早上落着微雨，仍有不少賽車迷前往中環海濱觀戰。來自深圳的朱先生，因對電動車賽事感興趣而專程來港欣賞賽事。他坦言到現場才得悉賽道被縮短，惟認為對觀賽體驗影響不大，「好久沒舉行過這樣的比賽，能在安全和可行的情况下，做到最好就可以」。

另一名入場觀眾梁先生，則平常有觀看世界一級方程式（F1）等賽事，並首次接觸World RX，稱對賽會取消龍和道路段感失望，「其他分站均沒有如此直路，變相成為香港站的賣點，最終卻取消」。

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