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全青運︱港泳隊添1金2銀2銅　張智傑50蛙初賽先破大會紀錄後封王 (20:42)

第一屆全國學生青年運動會今（10日）假廣西續演，香港游泳代表隊再奪1金2銀2銅，當中新晉「學界蛙王」張智傑在中學組男子50米蛙泳初賽先破大會紀錄，決賽再游出28.68秒技壓群雄，贏得冠軍。

前日在中學組男子100米蛙泳摘銀的張智傑，今日轉戰50米蛙泳繼續有好表現，這名就讀拔萃男書院的「學界蛙王」，在初賽第4組先游出破大會紀錄的28.66秒，以總成績第1名晉級。他隨後在決賽再以28.68秒首名觸池，以0.09秒力壓山東省代表封王。

至於日前分別在女子50米和200米自由泳奪冠的李芯瑤及馬紫玲，今日偕兩名男隊友賴敬和及蕭濤出戰中學組男女4×100米自由泳接力，港隊在決賽游出3分36.51秒，僅負山東省及浙江省隊，拿下銅牌。

另外，港隊在大學甲組賽事贏得2銀1銅，當中杭州亞運代表卓銘浩在男子200米自由泳初賽第3組游出1分57.04秒，首名躋身決賽。不過，他在決賽以1分53.07秒完賽，仍以1.51秒之差不敵北京市代表陳銘傑，屈居亞軍。至於林倬如和何仲綸在女、男子200米蝶泳初賽皆以首名出線，惟林倬如在決賽以2分18.57秒拿下銀牌，而何仲綸在決賽則以2分05.99秒收穫銅牌。

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