賽車｜中環海濱明演World RX煞科站　港隔4年再辦賽車盛事　車手期待馳騁新賽道 (19:57)

這次將是World RX首次落戶東亞地區，亦是初次在鬧市搭建賽道進行比賽。香港站賽道全長1.225公里，由碎石和柏油路段交替組成，包括中環海濱附近的龍和道。香港站作為今季壓軸分站，將見證車手及車隊總冠軍誕生。目前車手榜由力爭四連霸、瑞典籍的基斯杜化臣（Johan Kristoffersson）以107分遙遙領先，他所屬的車隊Volkswagen Dealerteam BAUHAUS亦列車隊榜榜首；至於同樣來自瑞典的Hansen World RX Team車手奇雲漢臣（Kevin Hansen），以及ALL-INKL.COM Münnich Motorsport的德國車手舒希達（Timo Scheider），則以71和68分排第2及第3。

賽會今午安排奇雲漢臣、舒希達，以及賽事唯二女將克拉拉安達臣（Klara Andersson）和高杜蓮絲姬（Mikaela Ahlin-Kottulinsky）與傳媒見面，並特意為今日及下周一生日的舒希達和高杜蓮絲姬送上巨型壽桃包慶生。對於首在香港出戰，4人均表示非常期待，其中上站在南非封王的舒希達說：「很喜歡在新賽道馳騁的感覺，我能夠迅速適應全新的環境，因此已急不及待到外面嘗試香港賽道」。將與兄長添美攜手出戰的奇雲漢臣深信，World RX首次移師市區帶來新鮮感，讓車迷帶來絕佳的體驗。

World RX香港站將在明、後兩日共上演兩回合賽事，早上先上演自由練習及單圈排位賽，並按排位賽成績分組進行初賽，然後再以準決賽及決賽決出冠軍。

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