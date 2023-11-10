歐霸︱迪亞斯父被綁架近兩周獲釋　利物浦負圖盧茲吞首敗　白禮頓韋斯咸齊勝出線形勢樂觀 (17:07)

文奴爾和妻子施倫妮絲於哥倫比亞時間10月28日，在家鄉巴蘭卡斯被ELN擄走，施倫妮絲不久獲救，但文奴爾仍被綁架，經哥國政府近兩周的斡旋談判，終在利物浦對圖盧茲賽前獲釋，據報他目前情况良好，只是膝部有點輕傷。他返家後發表聲明感謝政府和各方對其家庭的支持。

利物浦領隊高普亦指路易斯迪亞斯在得知其父無恙後顯得「非常非常高興」，並在此仗復任正選攻堅，至81分鐘由另一鋒將迪亞高祖達入替，後者亦在8分鐘後建功，但「紅軍」終仍以2：3敗走，賽後4戰得9分續列榜首，分別多次席圖盧茲及第3位聖基萊斯聯兩分和5分。與利物浦出線形勢樂觀的尚有A組主場以1：0挫奧林比亞高斯的韋斯咸，「鎚仔幫」與次席弗賴堡同得9分，拋離季席的奧軍5分。B組白禮頓藉前鋒安素法迪先建功後助攻，作客以2：0挫阿積士及以7分升上次席，只落後作客以同一比數輕取AEK雅典的一哥馬賽1分。

此外，H組德甲榜首球隊利華古遜作客以1：0小勝卡拉巴克，賽後以4戰全勝姿態昂然率先晉級；而領前D組的阿特蘭大也以同一比數挫格拉茨後得10分，提早兩輪出線。

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