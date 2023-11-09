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歐聯︱皇馬連續27季晉淘汰賽　安察洛堤信比其他球隊優秀　柏林聯逼和拿玻里取首分 (20:05)

皇家馬德里今晨（9日）在歐聯C組雖有首席射手祖迪比寧咸剛傷癒僅列後備，但仍主場以3：0輕取布拉加，賽後4戰全勝得12分，拋離排第3的布拉加9分，得以提早兩輪取得16強出線權，並連續27季躋身淘汰賽階段，主帥安察洛堤亦取得執教生涯第116場歐聯勝仗，超越費格遜獨佔鰲頭寫歷史。

祖迪比寧咸因日前在西甲觸傷肩膀缺陣，雖然是役復出但先任後備，改由巴謙戴亞斯擔任進攻中場；而門將阿列沙巴拿加則在熱身時受傷，由盧連臨危受命把關。開賽僅4分鐘，皇馬右閘盧卡斯華斯基斯因在禁區內拉跌對手被判12碼，但布拉加前鋒艾華路迪查路的操刀被盧連撲出。

「銀河艦隊」大難不死後，藉巴謙戴亞斯、翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯，先後在27、58和61分鐘建功，終以3：0勝出，並連續27季打入歐聯淘汰賽，安察洛堤說：「事實告訴我皇馬總比其他球隊出色，因為由分組賽脫穎而出並非簡單事情。晉身16強不代表我們未來兩輪會放軟手腳，事關所有歐聯比賽都是己隊展示最佳水平的地方。」

同組拿玻里藉鋒將保列坦奴在39分鐘取得今季歐聯首個入球領前，卻被柏林聯前鋒大衛科芬拿於52分鐘扳平1：1完場，賽後分別以7分和1分列次席及包尾。柏林聯結束各項賽事12場連敗頹勢之餘，亦取得這支歐聯初哥在此項賽事歷來第1分，其今夏來投的36歲意大利國腳中堅邦路斯說：「我們得到非常重要的一分，但我們不能滿足於現狀。我們了解有力痛擊拿玻里，因他們是一支踢法開放的球隊。」拿球里未來兩仗將先後作客皇馬及主場迎戰布拉加。

D組方面，皇家蘇斯達於主場以3：1輕取賓菲加後，4戰得10分提早兩輪篤定出線，亦是球隊自2003／04年球季後，相隔20年再闖歐聯淘汰賽。同組的上屆亞軍國際米蘭則作客一球小勝薩爾斯堡，同樣4戰得10分提早過關。

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