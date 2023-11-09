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歐聯︱曼聯反負哥本哈根跌榜尾出線勢危　坦夏格指拉舒福特領紅成轉捩點　拜仁四連捷晉16強 (17:50)

曼聯今晨（9日）雖在歐聯A組第4輪上半場憑倒戈的海倫梅開二度領前，但隊友前鋒拉舒福特之後直接領紅，接着後防連番犯錯，終作客以3：4反負哥本哈根，賽後續得3分跌落榜尾，落後次席哥本哈根及排第3的加拉塔沙雷1分，出線勢危。同組榜首的拜仁慕尼黑藉哈利卡尼梅開二度，主場2：1擊退加拉塔沙雷取四連捷，提早兩輪晉級。「紅魔」領隊坦夏格承認「福仔」被逐是此役轉捩點，又批評球證屢次犯錯導致敗北。

曼聯上輪主場險勝哥本哈根1：0敲響今季歐聯勝鼓，此役作客手下敗將前亦被看高一線，並不負所託憑前鋒海倫先後在3和28分鐘建功，個人今季歐聯入球增至5個，但隊友中堅莊尼伊雲斯於16分鐘疑因拉傷大腿退下火線，由華拉尼入替伙拍哈利馬古尼握守中路，二人過去合作表現平平，似已為失球埋下伏線。及至42分鐘，鋒將拉舒福特在回防疑因「攞位」時直踩敵衛謝拿特的足踝，經VAR介入後，球證向福仔直接拔紅逐離場，須踢少一人，而球隊也在3分鐘後被敵鋒艾爾尤諾斯破門。

上半場補時階段，華拉尼及馬古尼在對手同一攻勢中，在自家禁區內先後犯手球，終被球證判罰極刑，令曼聯成為歷來首支在歐聯分組賽首4仗皆被判12碼的球隊。哥本哈根由干卡維斯操刀得手扳平2：2。

下半場接戰，曼聯於69分鐘憑隊長般奴費南迪斯射入12碼再度領前，卻因隊友左閘達洛治在83和87分鐘兩度走甩對手連輸兩球，終令「紅魔」以3：4飲恨，並取得自2014年9月在英超作客負李斯特城3：5後，首度領前兩球下吞敗。

曼聯在歐聯A組4戰1勝3負包尾，上周中又在英格蘭聯賽盃16強被紐卡素淘汰，英超也暫只排第8，令主帥坦夏格深受壓力，但他仍滿意麾下此仗表現，「首20分鐘的表現是我歷來看到球隊的最佳一面。即使後來以寡敵眾，我們仍能控制戰局，但末段失去集中力是事實。那面紅牌改變一切，變成另一場比賽，那判決實在過嚴，叫人失望，拉舒福特目的只是『攞位』，而且不是嚴重犯規」。坦帥又質疑哥本哈根的首個入球有球員越位在先，而馬古尼被指犯天條判極刑亦屬過嚴。

曼聯餘下兩輪先後作客加拉塔沙雷和主場迎戰拜仁慕尼黑，故此出線形勢甚為凶險。拜仁箭頭哈利卡尼分別於80和86分鐘連入兩球，主場以2：1挫補時破蛋的加軍，提早兩輪獲16強資格。

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