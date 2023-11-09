高爾夫球︱香港高球公開賽闊別4年再戰　許龍一首日平標並列70 (19:20)

因疫情停辦4年的香港公開賽再於粉嶺球場上演，賽事作為亞巡賽國際系列賽的其中一站，賽事吸引132名來自32個國家及地區的高球好手雲集香江，角逐高達200萬美元（約1562萬港元）的賽事總獎金。

許龍一今年3月在國際都會高爾夫球錦標賽主場封王之餘，更在上月的杭州亞運歷史性贏得個人賽冠軍，亦偕隊友於團體賽掛銅，吸引不少球迷今赴粉嶺球場支持。

首度以職業球手身分出戰香港公開賽的許龍一，與去年英國公開賽冠軍金馬倫史密夫、2018年美國大師賽冠軍列特同組，即使其組別在毛毛細雨下開球，仍有近200名球迷隨行觀賽。不過，這名22歲港將表現慢熱，在第1洞即呑下「柏忌」，戰至第9洞才抓下首隻「小鳥」，他亦難掩興奮與球僮擊掌慶祝。

許龍一隨後在第12及13洞接連打下「小鳥」，惟第15洞再呑「柏忌」，最終以平標準的70桿完成首日賽事，與另外18名球手並列第70位。這名22歲港將在賽後表示，自己首日打出不少好球，但期望次日賽事有更好節奏，在主場球迷面前交出更佳發揮。他續指能夠跟史密夫和列特兩名大滿貫冠軍級的世界好手同場較量，實在獲益良多，「史密夫的推桿技巧十分出色，能夠跟他們一起打球，讓我看到世界頂級的球技是怎樣一回事，這令我有更大動力尋求進步」。

至於史密夫在首日打出低標準7桿的63桿，暫時與西班牙籍球手查卡拉並列榜首。抓下8隻「小鳥」的史密夫賽後直言，粉嶺球場具挑戰性，香港也是自己喜歡的城巿之一，「在這個球場需要多動腦筋，而今天的情况很棘手，風有點大，希望不會下雨吧」。

除許龍一外，還有7名本地球手角逐香港公開賽，當中李中堯、楊曉威和沈弘毅在首圈皆以低標準兩桿的68桿並列第36，林行知及迪蘇沙同樣打出平標準桿並列第70位，亞運團隊銅牌得主的張雄熙及伍城鋒，則分別打出71及77桿。

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