歐聯︱阿仙奴輕取西維爾出線在望　功臣沙卡末段傷出 (18:17)

今仗阿仙奴有中鋒加比爾捷西斯及尼基迪亞同告因傷缺陣，主帥阿迪達派翼鋒李安度杜沙特串演掛帥，結果這名比利時國腳於29分鐘，接應沙卡的右路傳中近門射入先開紀錄，以一球領先半場。「兵工廠」是役主宰形勢之餘，更令客軍全場僅得一次攻門，結果於64分鐘由沙卡藉一次反擊扣過敵衛射入奠勝球，以兩球淨勝西維爾，連續兩輪擊敗對方後，以4戰得9分續居首，領先緊隨的燕豪芬及朗斯4分，只差一勝便可提早出線16強。

不過，沙卡是役戰至85分鐘因足踝受傷退下火線，賽後阿迪達承認擔心對方傷勢，「希望沒大問題」。而他又重提日前英超疑遭球證誤判而一球不敵紐卡素之戰，「我們該仗表現得很好，輸波是受其他因素影響，所以我不認為這一仗是重拾正軌，因麾下一直在正軌」。

至於同組的荷甲班霸燕豪芬，則在主場以1：0小勝法甲的朗斯，賽後兩軍4戰同得5分，前者以較佳對賽升上次席。

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