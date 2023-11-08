英超︱阿迪達擬搜羅不利阿仙奴判決　英職業球證公司指幼稚　加拿祖涉歧視奧拿拿判無罪 (22:53)

另外，在明晨（9日）歐聯A組作客丹麥球隊哥本哈根的英超球隊曼聯，在首循環於補時階段，因有門將奧拿拿救出敵將佐敦拿臣的12碼，為球隊保住重要3分，賽後其「紅魔」隊友阿歷真度加拿祖在社交網X，以兩個猩猩表情符號輔以球隊的慶祝相片涉歧視，惟日前已獲英格蘭足總判無罪。

加拿祖在該仗賽後以兩個猩猩表情符號，配上有奧拿拿在內的曼聯慶祝圖片發文，藉此表揚該今季加盟後受到不少批評的喀麥隆國腳門將，為球隊保住1：0勝果。加拿祖及後雖將該帖文刪除，而且奧拿拿亦為他解釋護航，惟加拿祖此舉仍被指涉及種族歧視，令英足總介入事件。英足總發言人日前表示：「經調查後，我們不會就該阿根廷球員作紀律處分，因他指所用的表情符號是用作比喻奧拿拿的力量，沒有其他意圖。」在英足總宣布不再追究下事件因而落幕。

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