亞冠︱恩查連續3仗建功　傑志作客逼和曼谷聯取今屆首分　保出線希望 (21:50)

傑志本仗僅派出巴西籍中場基爾頓和米基爾、土庫曼隊中場明加索夫、奧地利前國腳前鋒恩查，以及英籍中場查理史葛共5名外援，未用盡「5+1」的外援上限。至於曾代表韓國隊兩戰世界盃的長人中鋒金信煜，則首入「藍鳥」亞冠名單先列後備。

急需搶分保出線希望的傑志，早段不乏控球在腳創造攻勢，明加索夫及陳晉一於7分鐘及9分鐘先後遠射埋門，分別「省」中守衛出界及高出。戰至27分鐘，主隊巴西籍前鋒莫塔伊拿西奧離門20多碼施冷箭，皮球門前彈地後越過保羅的十指關，連續兩仗攻破傑志大門，兼令藍鳥半場落後一球。

傑志換邊後由巴西裔港腳費蘭度入替明加索夫，兩分鐘險被曼谷聯再下一城，猶幸保羅近門擋出敵軍翼鋒斯拿旺起腳化險為夷。金信煜在55分鐘入替查理史葛，亞冠首為藍鳥上陣。傑志63分鐘有翼鋒潘沛軒禁區內犯手球，連續3仗被判12碼，但保羅挺身而出，把主隊基丹的操刀托出底線。大難不死的傑志在70分鐘，更由恩查接應費蘭度傳中窩利建功追平，前者亞冠連續3仗取得進帳。儘管潘沛軒兩分鐘因踏中對手後衛路迪猜亞，被球證翻看視像裁判後以紅牌驅逐，但仍保住1：1和局完場，取得本屆首分，賽後4戰1和3負續敬陪末席。曼谷聯則以3勝1和，續排榜首。

同組較早舉行的另一仗，新加坡獅城水手曾代表荷蘭U21的庫拉索籍前鋒薛高域上、下半場各入一球，主場以2：0爆冷淨勝兩屆盟主、韓國的全北汽車。全北賽後仍以較佳對賽得失球，力壓同得6分的獅城居次。

H組的浙江隊在港腳中堅梁諾恆踢足全場下，作客以1：4不敵日乙球隊甲府風林，賽後4戰3分排榜尾；甲府則以較多得球反壓同得7分、主場以0：1不敵武里南聯的墨爾本城，進佔首位。

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