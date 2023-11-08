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足球︱尼馬女友寓所遇劫　偕女兒險遭綁架　伊蒂哈德炒主帥紐奴 (20:15)

今夏轉戰沙特阿拉伯球隊希拉爾的巴西隊球星尼馬，上月因左膝十字韌帶及半月板撕裂須長唞。這名31歲攻擊手上月初與女友比安卡迪迎來女兒Mavie誕生後，女友位於聖保羅的寓所遭入屋行劫，更與女兒成為匪徒的綁架目標，猶幸兩人當時不在家中，逃過一劫。

事發於尼馬女友位於聖保羅科蒂亞（Cotia）的住所。據當地警方表示，3名手持武器的疑犯涉強行闖入民居，並制服了兩名分別50及52歲的屋主，劫走銀包、手表及珠寶等財物，其中一名20歲疑犯當場被捕，另外兩人仍在逃。當地傳媒透露，匪徒案發在尋找比安卡迪及Mavie，但兩人不在家中逃過一劫；至於被疑犯制服的兩人，為比安卡迪的父母。

尼馬事後在社交網發文寫道：「Bru（比安卡迪）的父母遭受攻擊，但感謝上帝，大家都無恙」。尼馬同日得悉模特兒好友Luana的死訊，對此形容是「悲傷的一天」。

此外，另一支沙特球會伊蒂哈德今（8日）宣布辭退葡萄牙籍主帥紐奴。伊蒂哈德周二有去年金球獎得主賓施馬首在亞冠分組賽上陣，仍作客0：2不敵伊拉克的空軍體育會。這名熱刺前帥雖在沙特聯開季首7仗寫下6勝1負的好開局，但此後錄得3和2負不勝走勢。西班牙語傳媒Revelo透露，紐奴與今夏從皇家馬德里來投的賓施馬關係欠佳，或成被炒原因之一。

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