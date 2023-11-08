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歐聯︱曼城4戰全勝率先與萊比錫出線16強　巴塞負薩克達嘗首敗晉級有暗湧　 (17:58)

艾寧夏蘭特今晨（8日）梅開二度，助歐聯衛冕之師曼城在G組主場以3：0大勝年青人，賽後4戰全勝得12分，與作客以2：1挫貝爾格萊德紅星後得9分的次席RB萊比錫，提早兩輪攜手出線16強。「藍月」主帥哥迪奧拿賽後強調必須以首名晉級。

賽前上陣成疑的艾寧夏蘭特分別於23和51分鐘射入12碼及世界波，加上菲爾科頓於完上半場前亦「士哥」，令曼城以3：0挫在53分鐘少踢一人的年青人。夏蘭特累計在歐聯上陣34次入39球，勢將打破披甲45次入40球的荷蘭名宿雲尼斯達萊的紀錄。哥迪奧拿稱由於夏蘭特練習時並無異樣，「他看來很開心，感覺良好，所以讓他上陣。他的第2個入球很精彩。我們未完成任務，必須首名出線」，並透露傷出的守將史東斯或需休戰一段時間。

巴塞隆拿在H組首嘗敗績，被薩克達鋒將施根於40分鐘一「槌」定音，爆冷以0：1敗走中立場德國，教練沙維大發雷霆道：「歐聯是要求最高的比賽，己隊卻未能做到，毫無張力的。」巴塞賽後與主場以2：0輕取安特衛普的波圖同得9分，領前薩軍3分，為波圖建功的後衛比比則以40歲零254天之齡，成為歐聯最年長入球者。

E組馬德里體育會在前鋒基沙文及艾華路莫拉達各入兩球下，領球隊主場向些路迪派6蛋，賽後以8分領前，分別多拉素及飛燕諾1分和兩分。拉素藉恩莫比尼建功主場以1：0挫飛燕諾。

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