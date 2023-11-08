歐聯︱死亡F組形勢亂　紐卡素負多蒙特出線危　AC米蘭反勝PSG　兩仗主場球迷丟假鈔 (16:18)

紐卡素接連在盃賽及英超擊敗曼聯及阿仙奴取兩連勝後傷兵滿營，今場作客多蒙特，後備席廂只有8名球員，包括兩名門將及兩名青年軍小將，結果26分鐘被富克洛近射先開紀錄，加上祖利安白蘭特於79分鐘快速反擊再下一城，終負0：2，繼上月底在主場後，被「蜜蜂兵團」雙殺。F組另一場，AC米蘭憑拉菲爾利亞奧倒掛補射及基奧特頭槌破網，主場2：1反勝有中堅史堅尼亞先開紀錄的PSG，取得今屆分組賽首勝，兼報卻上場作客法國0：3落敗之仇。

此外，今輪F組兩場賽事，不約而同有主場球迷將大量假鈔票甚至假金條丟入球場，但用意不同。多蒙特球迷以此抗議歐洲足協（UEFA）計劃改革歐聯增加參賽球隊和比賽數量，又有橫額寫上「你們不關心運動，只關心金錢」等字句；AC米蘭球迷則是針對倒戈的PSG門將基安盧基當拿隆馬，嘲諷他兩年前見錢開眼離隊。

F組經過第4輪後形勢大亂，多蒙特以7分升上榜首，PSG及AC米蘭分別以6及5分緊隨，紐卡素4分跌至榜尾，下輪作客PSG再輸將肯定提早出局。領隊艾迪荷維賽後承認球隊未有踢出正常發揮，並證實半場被換出的哥林威爾遜大腿筋受傷，令球隊人腳更見緊絀。

另邊廂，PSG主帥安歷基賽後形容今仗像是球來球往的網球賽，「我希望球隊能更好控制比賽，而不是像打網球，互相來回將球打入對方禁區，我不喜歡這樣」。他又稱當拿隆馬知道重返聖西路球場會面對甚麼，「足球就是這樣充滿激情」。AC米蘭下場主場對多蒙特亦成出線關鍵戰，據報今夏掛靴的42歲瑞典隊名宿伊巴謙莫域或將回歸「紅黑軍團」，參與體育方面營運工作。