香港體育學院事隔14年首換院長　壁球前總教練蔡玉坤明年1月升任 (13:12)

體院表示，是次全球招聘程序由一間管理人員獵頭公司協助。現年55歲的蔡玉坤出身運動員，退役後由教練到晉身體院壁球總教練長達17年，服務體院近25年，曾為港培育出趙詠賢、歐詠芝及陳浩鈴等精英球手，亦帶領港隊在2009年東亞運壁球項目取得7金5銀佳績，2010年獲特區政府頒授榮譽勳章，2016年加入體院管理層升任副院長。在公布消息前一日，蔡玉坤適逢與現任院長李翠莎一同出席三項鐵人亞洲盃香港站記者會，上台為在場港將打氣。來自愛爾蘭的李翠莎在港生活30多年，能說流利廣東話，2009年起擔任體院院長至今，此前在體院曾任職運動心理組、技術發展科和運動員及科研事務科等部門。

蔡玉坤表示對於獲委任為體院院長深感榮幸，「2024年舉行的巴黎奧運會和殘奧運，以及2025年由廣東省、香港特區及澳門特區三地聯合舉辦的第15屆全國運動會，對香港精英體育界來說是令人期待的盛事。在政府、體院上下仝人、各持分者及社會各界人士支持下，我相信精英運動發展必定能夠精益求精，運動員在國際大型賽事繼續取得佳績、為港爭光」。

體院主席鄧竟成表示，蔡玉坤對精英體育發展充滿熱誠、全情投入、經驗豐富，是擔任體院院長及帶領體院面對未來挑戰的最佳人選，「我深信蔡先生與體院各持分者，包括香港特區政府、港協暨奧委會、中國香港殘疾人奧委會、各體育總會、內地和海外同業所建立的緊密合作關係，定能推動體院及所有在精英培訓系統下成長的精英運動員，繼續在國際體壇大放異彩」。