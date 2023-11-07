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三項鐵人｜三鐵亞洲盃月中破天荒香港中環上演　港將誓爭佳績兼搶奧運積分 (21:01)

香港三項鐵人亞洲盃．亞洲三項鐵人少年錦標賽將於本月19日上演，賽事屬2024巴黎奧運的入圍計分賽，更破天荒選址中環龍和道舉行，一眾港將今日（7日）出席記者會時同樣高呼期待。中國香港三項鐵人總會會長周俏男透露，香港大有機會在明年3月申辦三鐵世界盃，讓一班港將有機會主場與世界頭50的好手較量。

香港三項鐵人亞洲盃共設「半奥運距離」及「體驗賽程」，分精英及年齡組別作賽，並設二人隊際接力賽，精英組別選手須完成750米游泳、20公里單車及5公里跑步。賽事在中環龍和道舉行，參加者可於維港欣賞兩岸景色之餘，更會沿途穿梭中環鬧市一帶。

 

港隊將派出31男11女參賽，包括杭州亞運混合接力銅牌得主黃子圖、彭詩雅、伍泰龍和賀詩樂等，黃子圖直言過往在大尾督和欣澳等郊區比賽，斜路路段相對較多，而這次在中環作賽的考驗則在彎位，「很多選手在踩單車時會選擇在轉彎後突圍，但我們一向有練習這些技巧，不算太大問題」。他又期望在鬧市作賽，氣氛更好有助推廣三鐵，「對我們運動員來說，新賽道除了環境靚，對我們的發揮也有幫忙。越多香港人觀賽、越多打氣聲，我們聽到自己的語言，也更有信心發揮得更好」。

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