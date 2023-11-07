明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

高球｜香港公開賽周四開鑼　許龍一主場迎勁敵爭冠 (18:35)

一連4日的香港高爾夫球公開賽周四（9日）假香港哥爾夫球會粉嶺球場開鑼，剛於杭州亞洲歷史性奪金的港將許龍一將與國際頂尖好手爭標。賽會今早（7日）在M+舉行記者會，許龍一直言期望在主場打出好表現。

香港高爾夫球公開賽因疫情停辦3年，今屆復辦並獲得國際系列賽資格，成為亞巡賽認可的10場精英級別系列賽之一。賽事並吸引132名球手參賽，當中包括力爭衛冕的奧爾斯比、去年英國公開賽冠軍金馬倫史密夫、LIV 高爾夫聯賽個人賽季總冠軍古奇、2018 年美國大師賽冠軍列特、亞巡賽獎金榜排名第二位的菲林賓球手塔布埃納， 港隊「一哥」許龍一，以及在亞運男團銅牌得主的張雄熙和伍城鋒。 

許龍一今年3月在主場舉行的國際都會高爾夫球錦標賽封王，成為歷來首名贏得亞巡賽的香港球手。這名22歲港將又3次取得亞巡賽頭10名，並在亞運披金掛銅，日前在中國公開賽以並列第二名完賽。對於接下來的香港公開賽，他期望以平常心應戰，打出應有水準，「我希望盡量享受比賽，每日都比昨日進步1%」，他又盼有更多市民入場觀賽，有助推動高球發展。

賽事首兩日免費開放予公眾入場，而11至12日的單日門票為港幣200元，4天入場証為港幣300元，門票由即日起可在Ticketflap登記及購買。

其他報道：三籃｜香港大師賽月底維園上演 烏溪沙隊主場迎世巡賽勁旅

其他報道：英超｜熱刺主場1：4負車路士被前帥普捷天奴破不敗身　兩將領紅被逐續高位防守成熱話

相關字詞﹕體育 編輯推介 高爾夫球 香港高爾夫球公開賽 許龍一

上 / 下一篇新聞