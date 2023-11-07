高球｜香港公開賽周四開鑼　許龍一主場迎勁敵爭冠 (18:35)

香港高爾夫球公開賽因疫情停辦3年，今屆復辦並獲得國際系列賽資格，成為亞巡賽認可的10場精英級別系列賽之一。賽事並吸引132名球手參賽，當中包括力爭衛冕的奧爾斯比、去年英國公開賽冠軍金馬倫史密夫、LIV 高爾夫聯賽個人賽季總冠軍古奇、2018 年美國大師賽冠軍列特、亞巡賽獎金榜排名第二位的菲林賓球手塔布埃納， 港隊「一哥」許龍一，以及在亞運男團銅牌得主的張雄熙和伍城鋒。

許龍一今年3月在主場舉行的國際都會高爾夫球錦標賽封王，成為歷來首名贏得亞巡賽的香港球手。這名22歲港將又3次取得亞巡賽頭10名，並在亞運披金掛銅，日前在中國公開賽以並列第二名完賽。對於接下來的香港公開賽，他期望以平常心應戰，打出應有水準，「我希望盡量享受比賽，每日都比昨日進步1%」，他又盼有更多市民入場觀賽，有助推動高球發展。

賽事首兩日免費開放予公眾入場，而11至12日的單日門票為港幣200元，4天入場証為港幣300元，門票由即日起可在Ticketflap登記及購買。

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