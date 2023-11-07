亞冠︱傑志明再戰曼谷聯　金東進誓領軍取分續命 (21:38)

曼谷聯vs.傑志 HOY香港國際財經76台 明晚20：00直播

傑志兩周前雖由奧地利前國腳恩查先開紀錄，但遭曼谷聯在上半場補時及下半場攻破大門，亞冠F組連續3場以1：2落敗排榜末。傑志上周六在高級銀牌8強主場以7球大勝晉峰，該仗後備梅開二度的韓國前國腳前鋒金信煜，過去3場亞冠因傷未入名單後首隨隊出征，有望初次替藍鳥在亞洲賽場獻技。至於正申領香港特區護照的巴西籍鋒將祖連奴，過去5仗均因傷避戰後，亦有前赴泰國並參與操練，有機會復出加強傑志攻力。

傑志今午由暫代主帥金東進及巴西籍中場米基爾出席賽前記招。金帥指出，來到分組賽次循環首戰，球隊已了解過主隊曼谷聯的踢法，稱即使對手在本季泰聯及亞冠均未嘗敗績，麾下仍對此戰充滿信心，「我們必須從這仗取得分數。對手固然處於良好狀態，但我們球員亦自信滿滿，為此戰準備就緒」。

曼谷聯現於泰甲錄得7勝1和不敗居首，然而該隊黎巴嫩國腳攻中查迪（Bassel Jradi）上仗尾段領紅，今仗須「坐波監」。金東進被泰國記者問及對球員的看法時，透露球隊曾觀看對方多場聯賽及亞冠賽事以作分析，認為曾在香港攻破傑志大門的31歲翼鋒潘米燦都（Rungrath Poomchantuek）能在進攻端產生威脅，是曼谷聯最出眾的球員，會加以提防。

米基爾9月首戰作客全北汽車時，曾攻入倒掛金球一度追平。他重提上輪在香港大球場的敗役，認為傑志該仗表現絕不比對手遜色，因此渴望以勝仗復仇，「這對我們和他們而言都是場硬仗，我們期望展現出硬朗和拼勁，目標從沒動搖，就是要贏波」。

同組另一仗，暫2勝1負居次的韓職勁旅全北汽車將作客1勝2負、新加坡的獅城水手。兩軍兩周前交手時，全北主場以3：0淨勝。

其他報道：高球｜香港公開賽周四開鑼 許龍一主場迎勁敵爭冠

其他報道：三籃｜香港大師賽月底維園上演 烏溪沙隊主場迎世巡賽勁旅