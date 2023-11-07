三籃｜香港大師賽月底維園上演　烏溪沙隊主場迎世巡賽勁旅 (18:18)

香港大師賽連續兩年在維園上演，當中烏溪沙隊將是今屆唯一東道主代表，由效力甲一聯賽福建的楊瑞鴻和蔡龍德、崇德飛鷹控衛許烜行，以及澳洲籍前鋒馬哈拉（Shaquille Maharaj）藉上月於資格賽「Hong Kong Quest」以康仁維肝名義封王取得入場券，月底將從資格賽起步，爭取與比利時安特衛普（Antwerp TOPdesk）、立陶宛羅東華里斯（Raudondvaris Hoptrans）等世巡賽勁旅交手的機會。

4將之中，蔡龍德自2013年代表港隊出戰三籃亞洲賽，已接觸三籃達10年，屬陣中經驗最豐富的球員。去年已為烏溪沙出戰香港大師賽資格賽的他，盼這項運動更受外界重視，更期待本港日後能組隊參與世巡賽其他分站。他又希望能從外援馬哈拉身上學習，「他的三籃經驗足夠，閱歷比我們豐富，希望能跟他『學嘢』，明白外隊是如何練習、有什麼戰術」。

許烜行去年原定與蔡龍德攜手為烏溪沙出戰香港大師賽，但最終獲港籃徵召出戰亞洲盃外圍賽預賽而缺席，今年終如願踏足三籃世巡賽舞台。他指出今年陣容較去年更強，期望亦會提高，「去年打入世巡賽算是額外收穫，但這次對球隊、自己都有點要求」。他又稱，明晚為飛鷹戰畢對南華的甲一聯賽後，有接近一個月的休賽期，因此可在香港大師賽前專注練三籃，「可集中用三籃皮球練投籃，適應皮球大小等特性，希望到時發揮得更好」。

此外，賽事主辦單位在11月22至26日於維園增設「3×3 Village」，提供特色攤位、城市運動體驗、音樂表演等活動；同時會舉辦本地三籃學界邀請賽及女子公開賽，為香港大師賽率先暖場。三籃香港大師賽門票明日起於快達票開售，票價為100至680元不等。

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