英超｜熱刺主場1：4負車路士被前帥普捷天奴破不敗身　兩將領紅被逐續高位防守成熱話 (15:32)

普捷天奴自2019年11月被辭退，首度重返熱刺球場倒戈。兩名「肥普」教頭正面交鋒，熱刺6分鐘由古路施夫斯基先開紀錄，但中堅基斯甸羅美路於33分鐘在禁區內踩中同鄉對手安素費南迪斯，經視像裁判（VAR）審視後，球證出示紅牌驅逐離場兼判12碼，高爾彭馬主射得手，為車路士半場扳平1：1。

熱刺換邊後有主力中場占士麥迪臣及中堅雲迪尹因傷被換出，禍不單行於55分鐘再有左閘烏杜治犯規兩黃一紅被逐，踢少兩人下，最終被「藍戰士」前鋒尼高拉斯積遜於75、94及97分鐘連入3球，生涯首次大演帽子戲法，終負1：4，是役雙方共有5次入球被VAR判「詐糊」。

熱刺經過11輪聯賽被打破不敗身，令今季英超再無不敗之師，賽後維持26分未能重返榜首，落後曼城1分；車路士11戰15分排第10，結束聯賽兩場不勝。不過，熱刺在下半場初段已踢少兩人下，仍堅持採取高位防守，一度將7名中後場球員均推上中場線，守將艾歷迪亞於79分鐘曾破網，若非被VAR判越位已替球隊扳平，戰至補時階段才再失2球大敗。

普斯迪高路賽後解釋，這就是他的球隊風格，「哪怕只剩5名球員，我們都會繼續全力逼搶」。他為球員付出感到自豪，但承認比賽局勢似乎失控，但會接受球證判決，又透露雲迪尹傷勢不輕，或要養傷一段時間。重遊舊地的普捷天奴完場後與孫興慜等昔日舊部寒暄，賽後說：「我很高興回來與之前沒機會告別的人重聚。不過對我來說最重要是獲勝。熱刺踢得出色，但我們是今場表現較佳一隊」。

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