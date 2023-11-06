高球｜許龍一伙亞運隊友凱旋　放眼首以職業身分戰港公開賽 (18:15)

許龍一於杭州亞運贏得港隊在高球項目歷來首面獎牌，並伙隊友黑純一、伍城鋒、張雄熙在男團賽摘銅。眾人亞運後馬不停蹄到新加坡、澳門及深圳參加亞巡賽分站後，今日終凱旋歸港，與女子隊小將韓紫琳和劉弦到體院出席祝捷會，其間與逾百名小學生互動交流，並為小朋友在高球帽及照片送上簽名。

許龍一今年才獲亞巡賽資格成為職業球手，隨即在今年3月的國際都會錦標賽主場贏得首項亞巡賽錦標，實現港將「零的突破」，昨（5日）於深圳舉行的中國公開賽奪得亞軍。他認為亞運的成功讓他注入信心，並希望在本周四在粉嶺高球場展開的香港公開賽再接再厲，「這是我第3次出戰香港公開賽，惟首次以職業球手身分參與，是夢想成真。很期待在家人和朋友面前出賽，這是一個從小到大一直關注的賽事」。

許龍一在今年亞巡賽總成績暫居第4，仍有望衝擊前三。然而他稱相比起總排名，更希望專注在每項賽事，「計較總排名或會構成分心，所以只想打好我的比賽，不論最後排前五、前十，甚至第15名，也沒有問題，盡我所能就可以」。

今午出席祝捷會的還有港協曁奧委會副會長霍啟剛，以及全運會統籌辦公室主任楊德強。其中後者透露今年7月身處英國時，曾專程到利物浦觀賞許龍一出戰英國公開賽。本港2025年將與廣東及澳門聯合主辦第15屆全運會，當中獲廣東省體育局同意可辦的8個項目中，高球亦榜上有名，仍待國家體育總局批核。楊德強稱會全力爭取高球項目於本港上演，讓港將有望主場揚威。

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