賽車｜韋斯塔本F1巴西站封王　艾朗素0.053秒力壓佩雷斯上頒獎台 (20:22)

今仗排次席起步的法拉利星將陸克萊因戰車液壓系統故障，在熱身圈時撞欄後無奈退賽。賽事在19架戰車起步下卻因哈斯的侯根保及麥奴臣，與威廉士的艾邦3車連環相撞令賽事須出示紅旗暫停。重新起步下排頭位的韋斯塔本順利拉開緊隨的麥拿侖車手諾利斯，最終輕鬆以8.277秒之差擊敗對方率先衝線，分站五連勝之餘，季內17冠亦再次刷新F1單季分站冠軍紀錄。

至於今站戰車更新後表現回勇的雅士頓馬田，則有西班牙籍名將艾朗素與紅牛的佩雷斯拉鋸至末段，結果前者在最後一圈的第3個彎道超車，最終二人幾乎同時間衝線，經大會檢視下證實艾朗素以0.053秒之微力壓佩雷斯奪得季軍，今季第8次登上頒獎台。

賽後興奮慶祝的艾朗素稱：「這仗可謂一吐車隊近期戰績不振的烏氣，這是團隊努力後的成果。」而連同其隊友史度爾今站亦取第5，他認為戰車在更新後戰力有明顯提升，期望今季餘下兩站可延續勇態。至於得「梗頸四」的佩雷斯賽後則大方恭賀艾朗素，認為這仗是君子之爭，自己輸得心服口服。

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