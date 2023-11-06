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羽毛球｜李卓耀德國公開賽男單飲恨奪亞　吳呂配盧善恩吉隆坡大師賽披銀掛銅 (20:39)

德國羽毛球公開賽今晨（6日）煞科，港將李卓耀在男單決賽激戰逾1小時，以局數1：2反負中華台北隊的周天成，無緣打破近4年錦標荒。至於港隊昨於吉隆坡大師賽，亦有女雙組合吳詠瑢／呂樂樂，以及女單代表盧善恩披銀掛銅。

現時男單世界排名第19的李卓耀，在德國公開賽一路過關，繼6月泰國公開賽後再次躋身決賽。他今晨面對排名比自己高6位的周天成，開局未能應付對手的重板殺球，一度落後10：14。不過，李卓耀隨後發力追成平手，戰至「刁時」險勝23：21先拔頭籌。雙方次局鬥得激烈，李卓耀憑較佳網前發揮，跟周天成打到15：15平手，惟港將隨後連失4分，終被周天成贏21：17扳平局數。

李卓耀在決勝局初段已連失3分，隨後更因接連失誤，一度落後4：9。港將未有言棄，惟表現處處受制下，終以10：21再失一局，局數1：2反負屈居亞軍，無緣與隊友「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪一同打破錦標荒。

李卓耀上次在世巡賽奪冠已是2019年的香港公開賽，他今年6月曾殺入泰國公開賽決賽，惟最後不敵東道主球手。總結歐洲之旅，李卓耀曾在丹麥羽賽並列季席，亦在德國賽取亞軍。他稍作休息後，將在本月14日轉戰日本大師賽，緊接赴深圳出戰中國大師賽。

屬世界羽聯世界巡迴賽超級100賽的第一屆吉隆坡大師賽則於周日收官，被列為2號種子的港隊女雙組合吳詠瑢／呂樂樂連過三關，繼7月蒙古國際挑戰賽後，再次躋身決賽。港隊面對3號種子、泰國隊的Laksika Kanlaha／Phataimas Muenwong，她們先贏一局21：16下，連輸兩局16：21，無緣冠軍。

至於盧善恩在女單頭3圈皆打足3局險勝過關，而她在4強面對韓籍球手金珠恩，首局連失9分先輸11：21。港將在次局作出調整，曾連取7分反超11：10，但最終無力回天，以15：21再輸一局，獲得季軍，這也是盧善恩在今年第４個單打奬項。

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