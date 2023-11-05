滑浪風帆︱港將何允輝維港表演賽膺雙冠王　亞運銀牌得主魏瑋恩首封后 (21:19)

維港表演賽以淘汰賽形式舉行，剛於香港滑浪風帆公開賽女子組、去年在維港賽封后的馬君正未能晉身決賽，男子組季軍港將鄭清然則於iQFOiL男子組決賽排第5；曾奪2018雅加達亞運RS：One銀牌的何允輝，先後出戰滑浪風翼及iQFOiL組別均首名衝線，他笑言意想不到：「維港的風勢較弱，可能因此考起習慣在強風作戰的隊友及海外賽手。雖然今次航道較過去兩年遠離岸邊，但比賽期間也看到附近有觀光船近距離觀賽，希望每年也能來到維港獻技，讓更多市民接觸滑浪風帆。」已退役的前港隊代表陳晞文則在滑浪風翼排第2。

不少港將親友都有乘搭大會安排的觀光船或到岸打氣，馬君正的爺爺及魏瑋恩媽媽更親赴觀塘海濱公園支持兩位女將，讓兩位杭州亞運銀牌得主笑逐顏開。香港滑浪風帆隊完成維港表演賽後，明日將啟程往深圳大梅沙，準備周三展開的iQFOiL滑浪風帆亞洲賽。