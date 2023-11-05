英超｜阿仙奴作客紐卡素失問題球吞聯賽首敗 領隊阿迪達怒批判決「恥辱」 (15:11)

兩隊上半場合共僅得1次中框攻門，但不乏埋牙場面，包括阿仙奴鋒將夏維斯於37分鐘鏟中紐卡素中場桑恩朗達夫足踝，但視像裁判（VAR）審視後僅被罰黃牌。半場踢成0：0，到下半場64分鐘出現爭議入球，後備入替的紐卡素中場祖爾韋洛克在底線傳中，祖連頓二傳予安東尼哥頓門前撞入，為「喜鵲」打破僵局，惟韋洛克傳中時皮球疑已出界，祖連頓二傳時，鏡頭所見該巴西籍鋒將亦疑出手推跌阿仙奴守將加比爾馬加希斯，惟VAR審視後判斷沒問題，到最後哥頓的入球是否越位，亦因有球員遮蔽了攝影機角度而未能畫線，最終判入球有效，令阿仙奴以0：1敗走，今季經過11場英超後吞下首場敗仗。

阿迪達賽後憤怒說：「結果不應是這樣！這是一種恥辱，這球怎麼可能有效？令人難以置信！我感到很尷尬，我在這國家20多年，這種執法水平，完全不符聲稱世上最佳聯賽。」

另邊廂，曼城昨在主場以6：1大破般尼茅夫，今季加盟的比利時隊翼鋒謝利美杜古貢獻1入球兼4次助攻，賽後獲領隊哥迪奧拿大讚：「杜古總能為我們帶來驚喜，他是個偉大球員。」對於半場換出中鋒艾寧夏蘭特，哥帥解釋，「他的腳踝有點扭傷，我們不想冒險，他可能會在周三歐聯對年青人時上陣，又或是下周一對車路士時。」至於榜尾的錫菲聯昨憑補時10分鐘射入12碼，主場以2：1絕殺狼隊，經過聯賽10場不勝及六連敗後，終開齋取得今季升班後首勝。

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