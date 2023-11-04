NBA｜咖喱仔絕殺上籃領勇士季中賽先拔頭籌　約基治準三雙領金塊挫獨行俠 (17:46)

NBA今季首辦季中賽，東、西岸30支球隊分成6組進行單循環賽，前8名晉級下月初展開的淘汰賽，4強及決賽則會於拉斯維加斯的中立場舉行；整個賽事從小組到4強的成績，均會計算在常規賽戰績內。

今日上演的7場賽事當中，在西岸C組打頭陣的勇士面對有新星賀格倫領銜的雷霆合演得分大戰，雙方每節得均超過30分，並一直拉鋸至完場前尚餘16.1秒打成139：139平手，擁最後一擊球權的勇士終靠史堤芬居里控球至最後一刻壓過對手前鋒杜特下手上籃得手，令僅餘0.2秒進攻時間的雷霆無力回天，最終勇士以兩分之微取勝，除了在季中賽拔頭籌，同時在常規賽亦以5勝1負排西岸榜首。

至於金塊昨有球星約基治手感火熱，全場16投14中，包括寫入兩記三分球，全場貢獻33分、14個籃板及9次助攻的「準三雙」表現，領軍在主場以125：114擊敗有盧卡當錫獨取34分的獨行俠，在西岸B組取開門紅的同時，亦在常規賽取5勝1負緊隨勇士在西岸居次。

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