滑浪風帆｜港將馬君正主場封后　下周偕鄭清然轉戰亞洲賽爭衛冕 (19:32)

香港滑浪風帆公開錦標賽吸引逾80名本地及海外選手參加，杭州亞運iQFOiL銀牌得主馬君正在頭3日的賽事盡展強勢，12場賽事共11場首名衝線，她在今日兩場賽事則分別得第1及第6。由於女子組參賽人數未達大會要求而不設獎牌賽，馬君正亦大熱衞冕。至於在杭州亞運RS：X得銀牌的魏瑋恩，在主場再以iQFOiL板型作賽，亦順利奪得亞軍。

馬君正戰畢杭州亞運後，曾跟男子組隊友鄭清然赴新西蘭集訓逾兩周，她直言在香港比賽，有助準備下周三（8日）在深圳舉行的亞洲賽，「這可當作我在亞洲賽前的最後準備，因深圳的場地風勢較弱，跟香港相似，讓我可模擬一下，並重拾感覺。而且我在今次賽事有些細節做得不夠好，希望在接下來的亞洲賽能提升比賽投入程度，爭取前5位」。

男子組方面，眾人透過獎牌賽定出最後名次，在初賽位列第3的鄭清然，雖在準決賽以首名衝線，但在3人進行的決賽因偷步犯規，最終取得第3名。兩名韓國隊選手崔健及李泰勳，則包辦冠、亞軍。在杭州亞運男子組iQFOiL摘銅的鄭清然，賽後坦承自己在決賽太過進取致偷步，「我在前一場起步較慢，原打算決賽調整，但最後卻偷步」。他續指，自己在新西蘭集訓時開始生病，一直抱恙作賽，期望早日康復並回復體能，在亞洲賽力爭衛冕。

另一港將歐令揚則獲第5，他透露已從出戰杭州亞運RS：X項目時的74公斤，增磅至現時的84公斤，並盼寓賽於操重拾iQFOiL的比賽節奏，準備來年1月在世界賽為香港男子隊爭取巴黎奧運席位。

對於明日在觀塘海濱舉行的表演賽，一班港將也坦承期待，馬君正透露其90歲爺爺將赴現場觀戰打氣，她期望市民大眾也能透過這次賽事增加對滑浪風帆運動的認識，這名杭州亞運銀牌得主續指，若有較多觀眾支持，以及氣氛更熾熱的話，自己會更享受賽事。鄭清然表示家人將會乘船出海，觀看自己作賽，他盼享受在維港揚帆啟航，並笑言「希望不要再偷步」。

至於曾代表港隊出戰奧運、現已退役並兼職擔任教練的陳晞文，明日亦會在表演賽的滑浪風翼項目獻技。

其他報道：NBA｜咖喱仔絕殺上籃領勇士季中賽先拔頭籌 約基治準三雙領金塊挫獨行俠

其他報道：足球｜福岡黃蜂日聯盃挫浦和紅鑽奪隊史首冠 富安健洋恭賀母會