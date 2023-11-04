足球｜福岡黃蜂日聯盃挫浦和紅鑽奪隊史首冠　富安健洋恭賀母會 (17:13)

福岡黃蜂過往在日職及日乙浮沉多年，不過自2020年由長谷部茂利接掌帥印後，球隊隨即在當季以乙組亞軍重返頂級聯賽，並在翌季於日職取得第8，寫下隊史最佳成績。球隊在去季成功護級之餘，在國內兩大盃賽的日聯盃及日皇盃分別殺入4強及8強，再次寫下隊史紀錄。

來到今季這支九州球隊再創高峰，除了在聯賽暫列第8之餘，於日皇盃亦戰至4強止步再次刷新隊史最佳。球隊今日首嘗決賽滋味，於國立競技場出戰日聯盃決賽面對兩屆盟主浦和紅鑽，並吸引61,683名觀眾入場，刷新這項盃賽入場紀錄。開賽5分鐘，福岡黃蜂先由中場前寬之殺入禁區，接應紺野和也的右路傳中近門撞射入網先開紀錄，並於上半場補時階段由紺野和也在左路再次交出助攻予後衛宮大樹射入，拉開兩球優勢。雖然浦和紅鑽由後備上陣的中場明本考浩，接應酒井宏樹的長傳於禁區內近門窄角度勁射扳回一城，但最終福岡黃蜂仍保住勝局，以2：1小勝取得隊史首冠。

賽後長谷部茂利直言為奪冠寫歷史感高興，但不忘重提上季聯賽因對手名古屋鯨魚違反體育精神，令球隊終以2：3落敗一戰，並諷刺道：「任何人都希望贏波，但必須取之有道。」至於現效力英超勁旅阿仙奴的日本國腳富安健洋，賽後亦公開恭賀母會奪冠，並鼓勵這支家鄉球隊可繼續進步。

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