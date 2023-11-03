銀牌｜理文反勝10人大埔入4強　黃威首對恩師李志堅領軍即奠勝 (22:50)

理文開季各項賽事8場不敗兼進佔港超榜首，大埔近6仗全勝。理文13分鐘有中堅荷西安祖在角球頂中楣，大埔於24分鐘先開紀錄，巴西籍鋒將雷仙奴接應陳肇鈞傳中門前撞射破網，領先1：0。理文連續兩場先落後，於32分鐘有扳平良機，安沙尼亞國腳中鋒安尼亞撞射中柱，大埔門將謝家榮及後救出顏樂楓的遠射力保不失。

半場落後一球的理文，下半場先後換入前荷甲中場保利臣、翼鋒基華尼頓及中場胡晉銘，戰至65分鐘扳平，港足翼鋒艾華頓在禁區頂主射罰球省中人牆後，立即衝前兩度起腳，射破謝家榮十指關。大埔及後兩度快速反擊甚具威脅，70分鐘，前鋒馬卡雷拿單刀入禁區疑被踢跌，球證譚炳煥未有示意，場邊的大埔後備球員即大感費解及不滿。7分鐘後，大埔中堅馬高斯山度士角球助攻時蓄意打中對手，被球證出示紅牌驅逐離場。大埔踢少一人下被圍攻，結果82分鐘，被理文中場黃威頭槌破網，協助反勝2：1，晉身4強後本月12日將鬥傑志對晉峰之勝方，這場8強於明午3時在大埔運動場舉行。

大埔主教練李志堅賽後對被反勝感可惜，讚揚麾下踢出部署，表現出色及落力，希望往後在埋門把握力方面繼續進步。對於未獲判12碼，他僅稱離其位置較遠，在今仗無視像裁判（VAR）下，或需重看比賽片段才能定奪，「但有些犯規判決是有斟酌」。至於首次對愛徒黃威即被攻破大門兼決定勝負，堅sir笑言：「唉好鬼衰，佢入波咪恭喜佢囉」。

黃威則笑言，其實小時候已頂入過堅sir帶領的球隊，「來到職業聯賽後一直都跟他踢，今次第一次對他的球隊，但都無乜特別感覺，都是平常心」。他透露賽後與李志堅握手寒暄時，對方僅稱「約食飯」。黃威又承認面對舊會大埔難踢，「大埔今季防守好、反擊亦出色，幸運地對手有球員紅牌，令我們改變形勢及把握到機會」。他提及，球隊今季主攻下令後場多了空間被打反擊，或成多次先失球主因，亦需改善球隊慢熱問題。

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