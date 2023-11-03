NBA｜雲班耶馬轟38分寫歷史　領馬刺雙殺太陽 (20:00)

馬刺一改上仗慢熱表現，此役甫開賽已取得領先，雲班耶馬在頭兩節14投8中、攻下20分，助球隊半場領先65：55。雖然太陽在下半場有杜蘭特和復出的布克卡接連得分，曾於決勝節將分數扳平116：116，但雲班耶馬終交出「雙雙」的38分及10個籃板，領軍以132：121勝出。

雲班耶馬本仗的優秀表現寫下不少紀錄，他在首5場常規賽共得103分，成為繼大衛羅賓遜後，馬刺隊史首名在生涯前5戰得分超過100分的新秀。此外，他在頭5場得分破百，並有10次封阻，也是自1992年的「巨無霸」奧尼爾後的第一人。馬刺主帥普波域治也對他讚不絕口：「他是一名多才多藝的球員，他擁有進攻能力，但也願意傳球給有空檔的隊友，這是難得的事」。

太陽前鋒杜蘭特貢獻28分，而後衛布克卡在復出戰交出「準三雙」31分、13次助攻、9個籃板，後者則指雲班耶馬「擁有難以置信的天賦」。

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