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輪椅劍擊｜前港隊殘奧名將馮英騏離世　終年43歲　致力推動輪椅劍擊發展曾膺傑青 (16:21)

前輪椅劍擊運動員馮英騏日前離世，終年43歲。他曾於2000及2004年兩度出戰殘奧，共獲5金1銀1銅；他退役後致力推動輪椅劍擊發展，更於2013年獲選香港十大傑出青年。

香港精英運動員協會主席陳念慈昨（2日）於個人社交網發文，透露曾於殘奧贏得5金的輪椅劍擊名宿馮英騏離世，自己趕到急症室見到他最後一面，內心充滿不捨和悲傷。

陳念慈又稱馮英騏是一位充滿活力和熱情的人，對生活充滿了熱愛和勇氣，「他總是樂於助人，總是在我們最需要的時候給予支持和鼓勵。他的離去讓我們感到非常遺憾，我們將永遠懷念他的微笑和善良。讓我們一起向馮英騏致以最深切的悼念，希望他能夠在天堂獲得永恆的安寧。他將永遠留在我們的心中，我們將繼續珍惜他的回憶並為他祈禱」。

馮英騏13歲時意外跌斷手，及後因細菌感染傷口引致急性脊髓炎，下肢因此癱瘓並需以輪椅代步。馮英騏在1995年加入香港輪椅劍擊隊，於1998年奪世界賽冠軍，隨後於2000年及2004年兩戰殘疾人奧運，共奪得5金1銀1銅。

在2006年退役後，馮英騏曾多次渣打馬拉松輪椅賽事並贏得冠軍，他亦加入國際殘疾人奧委會並在級別鑒定委員會中擔任委員，於2011年更於協會擔任項目主任，亦曾前往日本指導日本輪椅劍擊運動員，身體力行推動輪椅劍擊發展，他在2013年更獲選為香港十大傑出青年。

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