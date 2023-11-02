單車︱香港單車總會辦亞運祝捷晚宴　沈金康盼楊倩玉挑戰巴黎奧運資格 (22:25)

香港單車隊在今屆亞運贏得6面獎牌，包括楊倩玉於女子個人公路賽勇奪金牌、李思穎於場地單車全能賽及麥迪遜賽摘銀，以及梁嘉儒於男子全能賽奪銀等，單車是緊隨劍擊及游泳後，與壁球並列港隊獎牌數第3多的項目。香港單車總會今晚舉辦亞運祝捷晚宴，向港隊車手頒發8萬元獎金。港協暨奧委會會長霍震霆及港隊亞運代表團團長霍啟剛等亦有出席。

香港單車隊戰畢亞運後，下個目標是明年巴黎奧運，總教練沈金康表示，在穩奪女子公路賽資格後，未來會集中在場地項目，「場地的女子全能及麥迪遜都很大機會取得入場券，不過未來都要繼續爭取積分。男子部分項目也有機會，本月中他們會到日本參加3站比賽」。他稱亦要在2025年粵港澳全運會爭佳績，「過去在全運我們都是拿冠軍的，所以在香港舉辦的話不能沒有（成績）」。

亞運贏得2銀1銅的李思穎透露，緊接會爭取場地單車奧運資格，先於本月14日到日本參加場地單車盃，緊接明年亞洲賽和3站國家盃，當中在日本比賽除了試練新戰術，面對兩名日本隊強敵梶原悠未及內野艷和，目標擊敗其一爭第2。

對於楊倩玉在亞運奪金後表示將退役，沈金康稱楊倩玉在亞運克服了心理壓力，除了本月中都會到日本參賽，希望對方能取得巴黎奧運參賽資格，「資格賽還有3站，她（楊倩玉）此時放棄是很可惜，奧運不等人，在東京奧運未能上場，我希望巴黎奧運她有機會。如果好好努力，全運會她亦有機會」。

香港單車總會會長梁昌明稱，明年3月15至17日於將軍澳香港單車館舉行闊別兩年的場地國家盃，將會吸引近350名來自40多個國家或地區的車手來港參賽，其中不乏將會參加巴黎奧運的車手，相信市民對賽事會十分期待。

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