NBA︱湖人相隔3年再贏洛城打吡　加時挫快艇結束交手11連敗劣績　LE SSERAFIM現身撐場成熱話 (19:30)

明早將於洛杉磯舉行演唱會的韓國人氣女團LE SSERAFIM，今現身湖人主場觀戰並與名宿「魔術手」莊遜合照成為賽前熱話。而「紫金軍團」是役雖然三分線手感平平，但內線得分及防守表現佔優，與快艇拉鋸至第4節末段一度拉開9分，但被對方球星保羅佐治及後連入8分領銜下，打成117：117平手須加時。湖人在加時階段有小將韋列士獨取7分成功臣，終以130：125力克快艇，取得自2020年7月的「泡泡圈」球季後首場洛城打吡勝利，結束近11次交手全敗的劣績。而是役攻入35分的勒邦占士，自從踏入35歲後第81次取得單場「30+」得分，超越猶他爵士名宿卡爾馬龍獨佔此紀錄。

占士賽後表示：「這是一場重要勝利，那紀錄亦算是別具意義，這有賴每天努力管好自己的身體。」而湖人主帥達雲咸則放眼未來，「這只是球隊進步過程的成果之一，這支團隊仍有很多可能性」。

另外，上屆總亞軍的邁阿密熱火，今於主場以105：109不敵布魯克林籃網，吞下四連敗後以1勝4負於東岸暫敬陪末席。

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