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英聯盃︱曼聯慘負紐卡素衛冕夢碎　連續兩仗吞3蛋寫尷尬紀錄　阿仙奴不敵韋斯咸出局 (18:27)

曼聯和阿仙奴在今晨（2日）舉行的英格蘭聯賽盃16強同陷出局命運。其中「紅魔」繼上仗英超打吡戰不敵曼城後，再次主場吞3蛋大敗予紐卡素，相隔61年後再寫尷尬紀錄並宣告衛冕失敗。「兵工廠」則有中場迪格蘭賴斯首倒戈下，作客1：3負韋斯咸止步。

曼聯與紐卡素此戰上演去季決賽翻版，有巴西國腳中場卡斯米路傷癒復出，惟他半場再因傷退下火線，需由蘇夫恩岩拉伯特入替。「喜鵲」亦有左閘馬特泰基特開賽5分鐘傷出，入替他的鋒將米基爾阿米朗於28分鐘藉一次反擊起腳得手，替客軍先拔頭籌。8分鐘後，車路士借將李維士賀爾禁區頂抽射建功，令紅魔半場兩球落後。

曼聯下半場未見起色，60分鐘被敵軍前鋒韋洛克再下一城，終繼周日曼市打吡後，連續兩仗主場淨輸3球，是1962年10月以來首次；開季首10場在奧脫福的比賽輸掉一半，更是塵封逾90年的最差紀錄。紐卡素則收穫自1930年來，作客曼聯的最大勝仗，下月8強將作客車路士。

紅魔領隊坦夏格賽後交代卡斯米路傷勢，稱雖未確定對方嚴重程度，但預料他會錯過周六晚作客富咸的聯賽。對於此仗賽果，坦帥形容只是球季內的挫折之一，「我是一名鬥士，明白並非所有事都向好方面發展。這季經歷不少挫折，但不能以此作為藉口，我們需要克服它」。

至於英超不敗之師阿仙奴，作客韋斯咸同遇苦戰；16分鐘先有後衛賓韋特防守角球時頭槌「擺烏龍」，半場一球落後。今夏以天價1億鎊（約9.53億港元）從「鎚仔幫」轉投兵工廠的賴斯，下半場後備入替首次倒戈舊東家。惟主隊在50及60分鐘再憑古度斯及查洛保雲的入球，拉開3球優勢。阿仙奴僅補時階段由後備上陣的隊長馬田奧迪加特破蛋，連續兩屆無緣英聯盃8強，韋斯咸將作客與利物浦爭入4強。

兵工廠本仗相隔逾一個月再起用蘭斯達爾把關，另有中場伊美路維不入名單；領隊阿迪達透露後者膝部有傷，料需休戰數周。這名西班牙籍主帥對球隊出局自責，稱願扛下輸波責任，「我賽前48小時曾提醒麾下，要在比賽中展現競爭力，但很明顯此役表現未如理想」。

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