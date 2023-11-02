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經典重現︱岩布仙尼相隔19年再訪港　唱生日歌重現「亞視經典」　撐意軍後輩經歷賭博風波知錯能改 (17:25)

球迷期待的畫面再次出現！意大利隊名宿岩布仙尼當年來港被唱生日歌慶生自己經典一幕，成為香港人的集體回憶。這名46歲AC米蘭前隊長相隔19年再次訪港，今午（2日）聯同港產偶像冼迪琦出席商業活動，吸引過百粉絲迫爆現場。岩布仙尼受訪時亦回應了意大利國腳的賭博風波，稱後輩仍年輕及知錯後，仍有時間重新出發，並相信意大利隊在本月中兩場重要的歐洲國家盃外圍賽可以爭出線。

岩布仙尼於2004年隨AC米蘭訪港友賽，期間曾出席亞視台慶晚會，被要求即場唱生日歌祝自己生日快樂，尷尬程度令片段事後在網上廣傳，成為「亞視經典」，亦令這名意大利隊中場成為港人熟悉的球星，而他過去多年在社交網慶祝自己生日時，都不忘加上「#happybirthdaytome」的Hashtag。

事隔19年，岩布仙尼再次訪港，今午到中環街市聯同童星出身、現於台灣發展的棒球隊中信兄弟啦啦隊成員的前AKB48 TeamTP偶像冼迪琦，一同出席一間點心舖的商業活動，吸引過百粉絲到場迫爆現場，部份球迷更帶了有歲月痕跡的岩布仙尼AC米蘭23號球衣，在平日下午都想一睹偶像風采。岩布仙尼在活動上一開始即以廣東話說「大家好」，除了試食點心，又即場為點心舖唱給自己的生日歌重演經典一幕，還有「派」壽桃包與圍觀粉絲近距離接觸。

岩布仙尼活動後接受香港傳媒訪問，提及因為周六有在意大利電視台的工作，今次來港只能快閃15小時，未有太多時間遊覽香港，但很高興在掛靴接近10年後，今日仍看到不少身穿AC米蘭球衣的球迷，甚至拿着印有他名字的球衣，專程來到熱情歡迎他，令他始料不及和感動，笑言若明年生日（5月29日）再次收到邀請，願意再臨香江。被問到「Happy Birthday to me」一事在香港街知巷聞，岩布仙尼意外地稱事隔已久，誤以為此事不是在港發生。

岩布仙尼稱現享受為意大利電視台評述球賽，加上有3名孩子家庭同樂，不認為將來會做教練。對於意大利隊於歐國盃外圍賽陷出局危機，他稱不能忘記意大利兩年前贏得歐國盃，加上新帥史巴列堤是好教練，相信可帶領重拾佳績，「我們已錯過兩屆世界盃，所以更加希望可以衛冕歐國盃。本月有兩場重要的歐國盃外圍賽（對北馬其頓及烏克蘭隊），相信球隊質素再加點運氣，希望可以出線」。他亦提及AC米蘭在名宿兼總監馬甸尼離任後，能夠開季取得不錯成績（意甲暫列第3）實屬不易，有信心舊會可取得一個好球季。

對於意大利球員及球壇近期捲入賭波風波，紐卡素中場辛度東拿利及祖雲達斯中場費基奧利分別被停賽10個月及7個月。對此岩布仙尼亦回應：「這是很傷心的故事，沒有人預期到。我認為我們要幫助他們，因為他們都知錯，亦受到應得懲罰。但球員很年輕，在職業生涯仍有時間糾正犯錯」。

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