明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

羽毛球︱鄧謝配德國賽混雙闖8強　伍家朗男單次圈止步 (21:08)

早前於法國羽毛球公開賽奪亞的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，於德國公開賽延續強勢，繼昨日首圈過關後，今再於次圈以直落兩局淘汰4號種子馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，殺入8強。

「鄧謝配」近月先後在香港及法國羽賽奪得亞軍，二人近日轉戰德國賽延續強勢，昨晚首圈先以直落兩局21：11、21：19擊敗英格蘭組合晉級，今面對4號種子的大馬組合吳塤閥／賴潔敏亦未受考驗，僅花26分鐘便以直落兩局21：13、21：14取勝，將於8強面對8號種子的印尼組合費迪南斯亞／歌莉亞維查查。

至於另一港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔則在次圈與6號種子的中華台北組合葉宏蔚／李佳馨力戰近1小時，以17：21、21：15、21：23僅負，無緣8強。

男單方面，被列為3號種子的港將伍家朗昨於首圈以局數2：1淘汰印度隊球手後，今在次圈面對法籍球手蘭尼亞，首局先輸18：21後，雖於次局回勇贏21：16，但決勝局早段被拉開後無力回天，終再輸一局13：21出局。

其他報道：NBA︱湖人相隔3年再贏洛城打吡　加時挫快艇結束交手11連敗劣績　LE SSERAFIM現身撐場成熱話

其他報道：英聯盃︱曼聯慘負紐卡素衛冕夢碎　連續兩仗吞3蛋寫尷尬紀錄　阿仙奴不敵韋斯咸出局

其他報道：經典重現︱岩布仙尼相隔19年再訪港　唱生日歌重現「亞視經典」　撐意軍後輩經歷賭博風波知錯能改

其他報道：網球︱黃澤林反負美網16強球手　悉尼挑戰賽緣盡8強

相關字詞﹕體育 編輯推介 羽毛球 鄧俊文 謝影雪 李晉熙 吳芷柔 伍家朗

上 / 下一篇新聞