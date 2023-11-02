羽毛球︱鄧謝配德國賽混雙闖8強　伍家朗男單次圈止步 (21:08)

「鄧謝配」近月先後在香港及法國羽賽奪得亞軍，二人近日轉戰德國賽延續強勢，昨晚首圈先以直落兩局21：11、21：19擊敗英格蘭組合晉級，今面對4號種子的大馬組合吳塤閥／賴潔敏亦未受考驗，僅花26分鐘便以直落兩局21：13、21：14取勝，將於8強面對8號種子的印尼組合費迪南斯亞／歌莉亞維查查。

至於另一港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔則在次圈與6號種子的中華台北組合葉宏蔚／李佳馨力戰近1小時，以17：21、21：15、21：23僅負，無緣8強。

男單方面，被列為3號種子的港將伍家朗昨於首圈以局數2：1淘汰印度隊球手後，今在次圈面對法籍球手蘭尼亞，首局先輸18：21後，雖於次局回勇贏21：16，但決勝局早段被拉開後無力回天，終再輸一局13：21出局。

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