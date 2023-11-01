金球獎︱美斯稱與C朗多年較量屬「史詩級對決」　隨國際邁阿密中國行突取消 (21:30)

美斯在接受法國《隊報》專訪，提及C朗只曾5度在金球獎揚威時，謙虛否認他已完勝對方，反而直言二人能競爭多年，實屬難能可貴，「純粹從體育層面而言，這是一場史詩式對決。我們透過互相競爭、比拼，相互激勵大家，因為我和他一直都想贏得所有錦標而回。對於我們以及所有熱愛足球的人而言，是非常美好的時光。坦白說，我們已身處巔峰長達15年，絕對是非常、非常困難的事情」。

提及會否爭取第9座金球獎，美斯則坦言「相信這次會是最後一次站上金球獎頒獎台」，並指新世代球星中已有幾人有望成為下一代球王，「艾寧夏蘭特、基利安麥巴比，他們都在今年取得出眾表現，早已有力成為金球獎候選人。還有雲尼斯奧斯等年輕新星，我相信未來幾年的金球獎，將是他們的天下」。

不過，未有出席頒獎禮的老對手C朗，被傳媒發現曾「讚好」批評美斯不值得8奪金球獎的留言之餘，他昨隨沙特聯球會艾納斯在沙特國王盃16強以1球小勝由謝拉特領軍的伊蒂法克一役，更被敵軍球迷高呼美斯名字挑釁，C朗隨後更被拍到做出閉嘴手勢「回敬」。

另外，美職球會國際邁阿密原定於本月5及8日訪華與青島海牛及成都蓉城踢友賽，但會方昨突宣布取消，未公布原因。

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